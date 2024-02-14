ماهي متلازمة الرجل اللطيف وما أعراضها؟

MENAFN - Al Watan) هل أنت شخص لطيف وتفضل أن ترضي الآخرين حتى لو كان ذلك على حساب متطلبات حياتك؟ قد تكون هذه صفات إيجابية لكنها قد تكون أيضا مؤشرا سلبيا في بعض الأحيان، وتندرج في ما يطلق عليه علماء النفس "متلازمة الرجل اللطيف".

كونك شخصا لطيفا يعني التصرف بطريقة لطيفة ومراعية وسخية لأنها تتماشى مع قيمك، وتستمتع حقا بكونك لطيفا ومساعدة الآخرين. أنت لا تتوقع أي شيء في المقابل وليس لديك أجندة لسلوكك اللطيف.

ومع ذلك، يمكن أن يأتي هذا السلوك بنتائج عكسية في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى الاستياء والإحباط عندما لا يتلقى "الشخص اللطيف" التقدير الذي كان يسعى إليه وفقا لتقرير من موقع brothersinarmsscotland

ويطلق على هذا السلوك في علم النفس "متلازمة الشخص اللطيف"، وهو مصطلح موجود منذ زمن، وشكّل موضوعا لحوالي ألف كتاب، بحسب الموقع.

والمتلازمة هي أكثر من مجرد شخص لطيف، وغالبا ما ينظر إلى "الرجال اللطفاء" على أنهم لا يتحكمون كثيرا في حياتهم الخاصة، بما في ذلك وجود حدود قليلة لها، هم دائما على استعداد للمساعدة ونادرا ما يقولون "لا".

ولكن هذا النوع من السلوك على عكس صورته الإيجابية قد يكون في كثير من الأحيان سببا لانعدام الثقة في النفس أو النظرة الدونية للذات، وغالبا ما تجعلهم سلوكيات إرضاء الأشخاص يشعرون بعدم الرضا، كما يمكن تشير أن المتلازمة إلى الأشخاص الذين ينخرطون في سلوكيات ترضي الناس كشكل من أشكال التلاعب.

وعلى الرغم من أنه ليس تشخيصا فعليا لمرض عقلي، إلا أن مصطلح "الرجل اللطيف" غالبا ما يثير صورا لرجال يتوقون إلى الإرضاء.

4 أنواع

وكشف موقع choosingtherapy أربعة أنواع من "الرجال اللطفاء" وهم:

الأول- الرجل اللطيف المحظوظ الذي يبدو غالبا ما يمر بفترة قاسية كأن يكون انفصل عن شريكته مؤخرا ، أو فقد وظيفته، ويظل مستلقيا على أريكة عند صديقه.

ومع هذا، لا يبدو أنه يتعافى من أزمته لأنه سيفضل الاستفادة من الوضع واستغلال الآخرين.

الثاني- هو الرجل اللطيف الذي يطعن في الظهر وهو نوع غالبا ما ينظر إليه على أنه بطل، وغالبا ما يحظى بتقدير كبير ويكون من أصحاب شركات كبرى أو رجالا أقوياء، يبدو شخصا لطيفا للوهلة الأولى ، لكنه في الواقع يسارع إلى طعن الآخرين في الظهر لعدم قيامهم بما يريد.

الثالث - اللطيف الذي يتوقع مقابلا على كل خدمة، فهو على استعداد تام للمساعدة في أي شيء تحتاجه، سواء كان نقل الأثاث أو الاستماع إلى مشاكلك لكنه يتوقع شيئا في المقابل.

الرابع - هو الرجل اللطيف الكاذب، الذي غالبا ما يعرف بسعيه لإرضاء الناس، هذا هو النوع الذي يذهب إليه الجميع عندما يحتاجون إلى القيام بشيء ما.

ومع هذا، فهو مصمم على إرضاء الناس لدرجة أنه يخبرك بكل ما تريد سماعه ونادرا ما تتعرف على شخصه ورأيه الحقيقي.

كما تشمل سلوكيات متلازمة الرجل اللطيف الشائعة أمورا مثل وضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته لكسب المودة، ويعتقد أن كونه لطيفا سيمكنه من الحصول على مقابل حميمي بحسب التقرير.

ومتلازمة الرجل اللطيف ليست موجودة فقط في علاقات المواعدة، بل هي شائعة في الصداقات أو بيئات العمل أو غيرها من البيئات الاجتماعية.

يصاب بعض الأشخاص بالمتلازمة بسبب نقص الثقة بالنفس، وفي هذه الحالات، من الشائع أن يأتي "الرجال اللطفاء" من عائلات مشوشة وظيفيا، خاصة تلك التي تم فيها رفض احتياجاتهم، وكان عليهم اللجوء إلى وسائل أخرى لتلبية احتياجاتهم.

ومن بين أسباب المتلازمة تدني احترام الذات أو تقدير الذات، ونقص المهارات الاجتماعية، والشعور بالنقص والخوف من النساء لذلك يتصرف بلطف مفرط ويتبنى شخصية ترضي الناس بسبب هذا الشعور بالترهيب.

وفيما يخص العلاقات العاطفية، قال عالم النفس الدكتور جيسي ماركزيك لصحيفة الإندبندنت : "قد يكون بعض الرجال غير جذابين وبالتالي يحاولون التعويض عن أوجه القصور لديهم من خلال الاستثمار في النساء أكثر من أقرانهم. وبعبارة أخرى، قد يستخدمون اللطف لمحاولة تعويض ما يفتقرون إليه في أماكن أخرى".

ووفقا للبروفيسور آدم غرانت، على الرغم من أن كونك لطيفا قد لا يمنحك ما تريد على المدى القصير ، إلا أنه قد يؤتي ثماره بعد كل شيء لأن الناس سيريدون مساعدتك في المستقبل.

ونوه التقرير أن أغلب المصابين بالمتلازمة لايدركون ذلك، وحث الرجل إلى طلب المساعدة الفورية في حال شعوره أنه مصاب بهذه المتلازمة.