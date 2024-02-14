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اللواء الفرج يشارك بجلسة حوارية في المنتدى العالمي للمدن الذكية

2/14/2024 4:21:38 AM
(MENAFN- Al Watan) شارك مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بجلسة حوارية بعنوان "دور الدفاع المدني في تنفيذ وتصميم المدن الذكية لمدن أكثر أمانًا" في المنتدى العالمي للمدن الذكية، المقام في مدينة الرياض.
وأكد اللواء الفرج خلال الجلسة، أهمية توظيف الذكاء الاصنطاعي لسلامة الأرواح والممتلكات، ومواجهة حالات الطوارئ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، موضحًا دور الدفاع المدني في تعزيز السلامة الوقائية للحد من وقوع الحوادث في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية، والتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، وربطها مع غرفة العمليات؛ بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للحوادث.

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