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وظائف شاغرة في الطب النفسي بجامعة نجران

2/14/2024 4:21:38 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة نجران، أمس عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي، ويستمر التقديم على وظائف حتى الـ 9 من شهر شعبان الجاري. واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ‏من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، إضافةً إلى أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من الشهادات "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، على أن يتم رفع كامل المستندات المطلوبة عبر .

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