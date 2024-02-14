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انطلاق القمة السعودية للأمراض النادرة في فبراير16 الجاري بالرياض

2/14/2024 4:21:37 AM
(MENAFN- Al Watan) بتنظيم الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، وشركة معرفة للفعاليات العالمية، وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبدعم من اليوم العالمي للأمراض النادرة، تنطلق فعاليات القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في هذا المجال، لمناقشة واستعراض أحدث سبل ونهج العلاج والأبحاث المتخصصة في الأمراض النادرة ورعاية المرضى، وتهدف القمة الرائدة إقليمياً إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية لدعم المصابين بهذه الأمراض.
ويقام الحدث الرائد بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض النادرة في فبراير الجاري، وتشمل المواضيع التي يناقشها الخبراء المتخصصين خلال فعاليات الحدث على مدى يومي 16 و 17 فبراير الجاري عدد من أهم المواضيع المتعلقة بالأمراض النادرة منها: دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، أخر المستجدات والتحديات والاتجاهات المستقبلية في العلاج الجيني للأمراض النادرة، التشخيص الوراثي قبل الزواج للأمراض النادرة التحديات والاتجاه المستقبلي، أطر علاج ضمور العضلات الشوكي محلياً ودولياً، دور العلاج الجيني والطب الدقيق في نهج علاج ورعاية الأمراض النادرة، وغيرها من أبرز المواضيع الهادفة إلى دعم الأبحاث المتخصصة والعلاجات وإتباع نهج شامل لإدارة الأمراض النادرة.
وتشمل قائمة الخبراء المحليين والإقليميين و العالميين المتخصصين في مجال الأمراض النادرة: الأستاذ الدكتور فهد البشيري، أستاذ واستشاري طب أعصاب الأطفال والصرع لدى الأطفال ، كلية الطب، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور أحمد الجديعي الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوكالة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. الدكتور خالد حند الله استشاري ورئيس قسم طب الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، المملكة العربية السعودية. الدكتورة عقيلة الهاشم، استشاري طب أعصاب الأطفال و الوراثة العصبية في المعهد الوطني لعلم الأعصاب، مدينة الملك فهد الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتورة ملك الغامدي، استشارية الوراثة الطبية، رئيس قسم الوراثة الطبية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. الدكتور محمد المقبل، استشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال- مدينة الملك عبد العزيز الطبية، أستاذ مشارك في طب أعصاب الأطفال، كلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية . الدكتور مساعد أبو خالد، استشاري طب أعصاب الأطفال والصرع والسكتة الدماغي ورئيس قسم طب أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية.
الدكتورعبد العزيز الغامدي, استشاري أمراض أعصاب الأطفال والصرع، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، المملكة العربية السعودية. الدكتور أحمد الفارس، نائب المدير التنفيذي واستشاري أول في مركز الطب الجيني، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور باولا جيونتي، أستاذ مشارك في الأبحاث، قسم العلوم العصبية السريرية والحركية، جامعة كوليدج لندن، معهد كوين سكوير لطب الأعصاب، المملكة المتحدة. والعديد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

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