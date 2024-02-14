الأهلى المصرى يتوسع فى المنتجات الخضراء لمعادلة أثر تمويله للمشروعات كثيفة الانبعاثات

(MENAFN
- Al-Borsa News) البنك لديه 55 منتجا بيئيا واجتماعيا للشركات.. و13 منتجا للأفراد
كشف البنك الأهلى المصرى فى تقرير الاستدامة الخاصة به أنه رغم تمويله مشروعات تكون لها أثر سلبى للبيئة، إلا أنه يدعم الممارسات الأكثر خضرة من خلال تشجيع استثمارات الطاقة المتجددة، ومشاريع كفاءة الطاقة، وحلول النقل المستدامة، والتى تهدف كلها إلى تقليل البصمة الكربونية للانشطة الممولة من البنك.
وتشمل أنشطة البنك من ناحية التمويل المستدام عدد من الجوانب الاجتماعية والبيئية كدعم مشاريع مكافحة التلوث، مثل تزويد المنشآت الصناعية بمعدات كفاءة الطاقة، وأنظمة معالجة مياة الصرف الصحى، وتمويل قطاع التعليم والرعاية الصحية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
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وذكر التقرير، أن البنك يقدم 55 منتجا بيئيا واجتماعيا عبر خطوط أعماله، وتهدف لتشجيع الممارسات المستدامة، مثل تمويل أنظمة الرى وتشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية، وتدوير البلاستيك.
بالإضافة إلى 13 منتجا فى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لتعزيز التمويل المستدام، وتشمل منتجات مصممة لدعم المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة.
وفسر أن تلك المبادرات تشمل مبادرة التعاون مع وزارة المالية لتمويل تحويل السيارات القديمة للعمل بالوقود المزدوج، وتمويل تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع ماستر غاز.
بالإضافة إلى تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية، وتمكين خدمة كشف الحساب إلكترونياً بدلا من الطباعة الورقية التقليدية، تدعيم البطاقات المصرفية بدلا من تداول الأوراق النقدية، إيقاف طباعة الشهادات واستبدالها بالرسائل النصية.
وطور البنك البنك الأهلى استراتيجية للاستدامة كأولوية أساسية، عن طريق عدد من المحاور بهدف معالجة الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتشمل هذه الأهداف ممارسات الإقراض والاستثمارات المسئولة وتعزيز الشمول المالي، والاستدامة البيئية، ودعم المبادرات الاجتماعية.
وذكر التقرير، أن البنك يدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة فى الأنشطة التجارية له، بالإضافة إلى تقديم التمويل المستدام عن طريق تقارير المناخ، والاستثمار الأخضر، والمنتجات والخدمات، والقياس، والحوافز.
ويدرس البنك دمج الذكاء الاصطناعى فى تحسين تجربة العملاء الرقمية، عن طريق المساهمة فى الصناعة والابتكار والبنية التحتية والذى يتماشى مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، وتتبنى هذه الاستراتيجية الشراكات لتحقيق الأهداف وهو الهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة.
وقال البنك إن نشاطاته تتفق مع 11 من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقه مع المبادئ العشرة لميثاق الأمم المتحدة والتى تتضمن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وذكر التقرير، أن البنك يتبنى تعزيز القروض الخضراء للشركات بالإضافة إلى الصناديق الخضراء التى تساهم فى المشاريع الصديقة للبيئة، ويتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز ممارسات التمويل الأخضر.
ويعمل البنك على تعزيز حصول المرأة على التمويل الأخضر من خلال التعاون مع صندوق المناخ“جرين”، بإجمالى تمويل 200 مليون دولار لدعم سيدات الأعمال ذوى المعرفة بالممارسات المستدامة، وينص التمويل على أن يكون المشروع مستدام.
ونوه أنه أبرم عدد من الشراكات الوطنية مثل البرنامج المصرى لمكاقحة التلوث، بالتعاون مع جهاز البيئة المصرى، حيث يقدم مجموعة من القروض للاستثمار فى تقنيات مكافحة التلوث، والبنك مسئول عن الإشراف على تنسيف تخصيص 173 مليون دولار لمساعدة الشركات خفص مستويات التلوث بنسبة 50%، عن طريق دمج الاستدامة فى التعليم والتدريب، أجرى البنك حملة توعية للموظفين البالغ عددهم 24 ألف موظف حول التمويل المستدام.
ويمتلك البنك الأهلى المصرى حوالى 38 فرعا مدار بالطاقة الشمسية من أصل 634 فرعا ومكتب ووحدات بنكية حول مصر، بالإضافة إلى ماكينتى صرافة صديقة للبيئة، طبقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن البنك.
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