الأهلى المصرى يتوسع فى المنتجات الخضراء لمعادلة أثر تمويله للمشروعات كثيفة الانبعاثات

كشف البنك الأهلى المصرى فى تقرير الاستدامة الخاصة به أنه رغم تمويله مشروعات تكون لها أثر سلبى للبيئة، إلا أنه يدعم الممارسات الأكثر خضرة من خلال تشجيع استثمارات الطاقة المتجددة، ومشاريع كفاءة الطاقة، وحلول النقل المستدامة، والتى تهدف كلها إلى تقليل البصمة الكربونية للانشطة الممولة من البنك.

وتشمل أنشطة البنك من ناحية التمويل المستدام عدد من الجوانب الاجتماعية والبيئية كدعم مشاريع مكافحة التلوث، مثل تزويد المنشآت الصناعية بمعدات كفاءة الطاقة، وأنظمة معالجة مياة الصرف الصحى، وتمويل قطاع التعليم والرعاية الصحية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

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وذكر التقرير، أن البنك يقدم 55 منتجا بيئيا واجتماعيا عبر خطوط أعماله، وتهدف لتشجيع الممارسات المستدامة، مثل تمويل أنظمة الرى وتشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية، وتدوير البلاستيك.

بالإضافة إلى 13 منتجا فى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لتعزيز التمويل المستدام، وتشمل منتجات مصممة لدعم المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة.

وفسر أن تلك المبادرات تشمل مبادرة التعاون مع وزارة المالية لتمويل تحويل السيارات القديمة للعمل بالوقود المزدوج، وتمويل تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع ماستر غاز.

بالإضافة إلى تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية، وتمكين خدمة كشف الحساب إلكترونياً بدلا من الطباعة الورقية التقليدية، تدعيم البطاقات المصرفية بدلا من تداول الأوراق النقدية، إيقاف طباعة الشهادات واستبدالها بالرسائل النصية.

وطور البنك البنك الأهلى استراتيجية للاستدامة كأولوية أساسية، عن طريق عدد من المحاور بهدف معالجة الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتشمل هذه الأهداف ممارسات الإقراض والاستثمارات المسئولة وتعزيز الشمول المالي، والاستدامة البيئية، ودعم المبادرات الاجتماعية.

وذكر التقرير، أن البنك يدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة فى الأنشطة التجارية له، بالإضافة إلى تقديم التمويل المستدام عن طريق تقارير المناخ، والاستثمار الأخضر، والمنتجات والخدمات، والقياس، والحوافز.

ويدرس البنك دمج الذكاء الاصطناعى فى تحسين تجربة العملاء الرقمية، عن طريق المساهمة فى الصناعة والابتكار والبنية التحتية والذى يتماشى مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، وتتبنى هذه الاستراتيجية الشراكات لتحقيق الأهداف وهو الهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة.

وقال البنك إن نشاطاته تتفق مع 11 من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقه مع المبادئ العشرة لميثاق الأمم المتحدة والتى تتضمن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وذكر التقرير، أن البنك يتبنى تعزيز القروض الخضراء للشركات بالإضافة إلى الصناديق الخضراء التى تساهم فى المشاريع الصديقة للبيئة، ويتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز ممارسات التمويل الأخضر.

ويعمل البنك على تعزيز حصول المرأة على التمويل الأخضر من خلال التعاون مع صندوق المناخ“جرين”، بإجمالى تمويل 200 مليون دولار لدعم سيدات الأعمال ذوى المعرفة بالممارسات المستدامة، وينص التمويل على أن يكون المشروع مستدام.

ونوه أنه أبرم عدد من الشراكات الوطنية مثل البرنامج المصرى لمكاقحة التلوث، بالتعاون مع جهاز البيئة المصرى، حيث يقدم مجموعة من القروض للاستثمار فى تقنيات مكافحة التلوث، والبنك مسئول عن الإشراف على تنسيف تخصيص 173 مليون دولار لمساعدة الشركات خفص مستويات التلوث بنسبة 50%، عن طريق دمج الاستدامة فى التعليم والتدريب، أجرى البنك حملة توعية للموظفين البالغ عددهم 24 ألف موظف حول التمويل المستدام.

ويمتلك البنك الأهلى المصرى حوالى 38 فرعا مدار بالطاقة الشمسية من أصل 634 فرعا ومكتب ووحدات بنكية حول مصر، بالإضافة إلى ماكينتى صرافة صديقة للبيئة، طبقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن البنك.