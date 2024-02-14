((هيرو)) للملابس الرياضية تطرح منتجات صديقة للبيئة بنهاية الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة هيرو للملابس الجاهزة طرح منتجات صديقة للبيئة فى السوق المحلى والتصديرى بأسعار منافسة بنهاية الربع الأول من العام الجارى.

وقال ناجى يحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ورئيس لجنة الاستثمار الرياضى بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توجه الشركة نحو تصنيع ملابس رياضية متوافقة بيئيًا بهدف الحفاظ على استمرار تدفق منتجات الشركات إلى الأسواق الأوروبية التى تشترط أن يكون منتجاتها خالية من أي انبعاثات كربونية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف تصدير 75% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مع نهاية عام 2024، أى ما يعادل 30 مليون دولار، ومن المقرر أن يساعد طرح منتجات جديدة فى تحقيق استراتيجية الشركة للتواجد فى أسواق تصديرية كثيرة.

أشار إلى أن الشركة تستهدف توسيع القاعدة التصديرية فى كل من الجزائر والمغرب وليبيا وعدد من الأفريقية والأوروبية بنهاية العام الجارى.

وتأسست الشركة عام 1995 وبدأت تتوسع ليكون أول تصدير لها لسلطنة عمان لـ 6 أندية فى دورى المحترفين، كما أقامت الشركة فرع فى دولة الإمارات عام 2011 كبوابة للسوق الخليجى والعالم، وفى عام 2015 حصلت الشركة على أكبر تعاقد مع اتحاد الكره الإماراتى لتوفير ملابس إلى 20 نادى بالدرجه الأولى مثل النادى الأهلى والزمالك والمقاولون وطنطا والصيدونادى الشمس وأكتوبر.

أشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، دعت 4 من كبار رجال الأعمال الأفارقة وبعض المسئولين الحكوميين فى أفريقيا ومصر لبحث فرص الاستثمار الرياضى فى مصر وحل جميع التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع.