((هيرو)) للملابس الرياضية تطرح منتجات صديقة للبيئة بنهاية الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة هيرو للملابس الجاهزة طرح منتجات صديقة للبيئة فى السوق المحلى والتصديرى بأسعار منافسة بنهاية الربع الأول من العام الجارى.
وقال ناجى يحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ورئيس لجنة الاستثمار الرياضى بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توجه الشركة نحو تصنيع ملابس رياضية متوافقة بيئيًا بهدف الحفاظ على استمرار تدفق منتجات الشركات إلى الأسواق الأوروبية التى تشترط أن يكون منتجاتها خالية من أي انبعاثات كربونية.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف تصدير 75% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مع نهاية عام 2024، أى ما يعادل 30 مليون دولار، ومن المقرر أن يساعد طرح منتجات جديدة فى تحقيق استراتيجية الشركة للتواجد فى أسواق تصديرية كثيرة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف توسيع القاعدة التصديرية فى كل من الجزائر والمغرب وليبيا وعدد من الأفريقية والأوروبية بنهاية العام الجارى.
وتأسست الشركة عام 1995 وبدأت تتوسع ليكون أول تصدير لها لسلطنة عمان لـ 6 أندية فى دورى المحترفين، كما أقامت الشركة فرع فى دولة الإمارات عام 2011 كبوابة للسوق الخليجى والعالم، وفى عام 2015 حصلت الشركة على أكبر تعاقد مع اتحاد الكره الإماراتى لتوفير ملابس إلى 20 نادى بالدرجه الأولى مثل النادى الأهلى والزمالك والمقاولون وطنطا والصيدونادى الشمس وأكتوبر.
أشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، دعت 4 من كبار رجال الأعمال الأفارقة وبعض المسئولين الحكوميين فى أفريقيا ومصر لبحث فرص الاستثمار الرياضى فى مصر وحل جميع التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع.
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