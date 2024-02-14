((سفنكس)) للزجاج تتبنى برنامج طموح لتقليل البصمة الكربونية

MENAFN - Al-Borsa News) تتبنى شركة سفنكس للزجاج برنامج طموح لتقليل البصمة الكربونية، والسيطرة على الانبعاثات لضمان الريادة فى الأسواق الدولية والإقليمية وتقديم أعلى المواصفات للسوق المحلى.

وحصلت الشركة على 3 شهادات جودة دولية تمثل الجيل الجديد من المعايير الدولية فى مجالات نظام إدارة الأمان للمعلومات واستمرارية الأعمال، وخدمات التكنولوجيا.

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وقال محمد خطاب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سفنكس للزجاج، إن الشركة حرصت على الحصول على شهادات الجودة للتوافق مع متطلبات ومعايير الأسواق العالمية، ومواكبة العصر وامتلاك أحدث المواصفات العالمية فى الإدارة والجودة والصحة والسلامة والتكنولوجيا والابتكار.

أضاف، أن الشركة تسعى لتطبيق جميع المعايير لتوفير منتجات متطورة اقتصاديًا وبيئيًا، مؤكدًا على الريادة فى مجال صناعة الزجاج المسطح ومراعاة السيطرة على الطاقة وتقليل الانبعاثات والاستدامة .

وقال وسيم خليل المدير التجارى بالشركة، إن الشركة تتواجد فى 57 سوقا تصديريا، واستعدادها للمتغيرات العالمية يساعدها على تطوير الاعمال وزيادة معدلات التصدير.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى لشركة سفنكس نحو 220 ألف طن زجاج سنويًا من خلال مصنعها القائم بمدينة السادات على مساحة 220 ألف متر باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لإنتاج مختلف أنواع الزجاج المسطح.

وسجلت صادرات مصر من الزجاج خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 نحو 347 مليون دولار مقابل 389 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.