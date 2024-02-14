((سفنكس)) للزجاج تتبنى برنامج طموح لتقليل البصمة الكربونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتبنى شركة سفنكس للزجاج برنامج طموح لتقليل البصمة الكربونية، والسيطرة على الانبعاثات لضمان الريادة فى الأسواق الدولية والإقليمية وتقديم أعلى المواصفات للسوق المحلى.
وحصلت الشركة على 3 شهادات جودة دولية تمثل الجيل الجديد من المعايير الدولية فى مجالات نظام إدارة الأمان للمعلومات واستمرارية الأعمال، وخدمات التكنولوجيا.
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وقال محمد خطاب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سفنكس للزجاج، إن الشركة حرصت على الحصول على شهادات الجودة للتوافق مع متطلبات ومعايير الأسواق العالمية، ومواكبة العصر وامتلاك أحدث المواصفات العالمية فى الإدارة والجودة والصحة والسلامة والتكنولوجيا والابتكار.
أضاف، أن الشركة تسعى لتطبيق جميع المعايير لتوفير منتجات متطورة اقتصاديًا وبيئيًا، مؤكدًا على الريادة فى مجال صناعة الزجاج المسطح ومراعاة السيطرة على الطاقة وتقليل الانبعاثات والاستدامة .
وقال وسيم خليل المدير التجارى بالشركة، إن الشركة تتواجد فى 57 سوقا تصديريا، واستعدادها للمتغيرات العالمية يساعدها على تطوير الاعمال وزيادة معدلات التصدير.
ويبلغ حجم الإنتاج المحلى لشركة سفنكس نحو 220 ألف طن زجاج سنويًا من خلال مصنعها القائم بمدينة السادات على مساحة 220 ألف متر باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لإنتاج مختلف أنواع الزجاج المسطح.
وسجلت صادرات مصر من الزجاج خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 نحو 347 مليون دولار مقابل 389 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
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