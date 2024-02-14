معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 8.5 مليون برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 4 ملايين برميل.

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وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.95% أو ما يعادل 77 سنتًا عند 82.77 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 26 يناير (82.95 دولار).

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25% أو 95 سنتًا إلى 77.87 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة السادس والعشرين من يناير (78.01 دولار).





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