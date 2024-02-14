معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 8.5 مليون برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير الجاري.
وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 4 ملايين برميل.
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وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.95% أو ما يعادل 77 سنتًا عند 82.77 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 26 يناير (82.95 دولار).
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25% أو 95 سنتًا إلى 77.87 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة السادس والعشرين من يناير (78.01 دولار).
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107850272
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