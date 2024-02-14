القروض الزراعية في الصين تزيد 15% بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت الصين زيادة في رصيد القروض المتعلقة بالزراعة بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني
وبلغ رصيد القروض المتعلقة بالزراعة، بكل من الرنمينبي والعملة الأجنبية، 56.6 تريليون يوان (7.97 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 14.9% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.
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وجاء معدل النمو أعلى بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.
وعلى وجه التحديد، بلغ رصيد القروض الريفية 47.26 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، بزيادة 15.2% على أساس سنوي، و1.7 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.
وارتفع رصيد القروض الزراعية ليصل إلى 5.84 تريليون يوان، بزيادة 15.4% على أساس سنوي، و4.7 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.
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