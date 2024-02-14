القروض الزراعية في الصين تزيد 15% بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الصين زيادة في رصيد القروض المتعلقة بالزراعة بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني

وبلغ رصيد القروض المتعلقة بالزراعة، بكل من الرنمينبي والعملة الأجنبية، 56.6 تريليون يوان (7.97 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 14.9% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

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وجاء معدل النمو أعلى بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.

وعلى وجه التحديد، بلغ رصيد القروض الريفية 47.26 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، بزيادة 15.2% على أساس سنوي، و1.7 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.

وارتفع رصيد القروض الزراعية ليصل إلى 5.84 تريليون يوان، بزيادة 15.4% على أساس سنوي، و4.7 نقطة مئوية عن نهاية عام 2022.