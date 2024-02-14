الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الحيوية.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الدولة ويشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.
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وشملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية: الاستثمار والتجارة ومشاريع البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية.
كما شملت الاتفاقيات مجالات الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصات الدفع الفوري بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من المجالات الحيوية.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107850270
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