الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الحيوية.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الدولة ويشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.

موضوعاتارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023 29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة

وشملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية: الاستثمار والتجارة ومشاريع البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية.

كما شملت الاتفاقيات مجالات الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصات الدفع الفوري بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من المجالات الحيوية.





المصدر: