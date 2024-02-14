الصين ترفض قيوداً أوروبية مقترحة على شركاتها وتعتبرها غير قانونية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الصين إنها تعارض بشدة“العقوبات غير القانونية”، رداً على مقترح الاتحاد الأوروبي بفرض قيود تجارية على ثلاث شركات صينية في إطار الجهود الرامية إلى عرقلة آلة الحرب الروسية.

ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان:“نتابع التقارير ذات الصلة”، مضيفة:“الصين تعارض بشدة فرض عقوبات غير قانونية، أو“ولاية قضائية طويلة المدى” ضدها نتيجة التعاون بين الصين وروسيا”.

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تدرس بروكسل فرض قيود جديدة على نحو عشرين شركة، من بينها ثلاث شركات مقرها في الصين وشركة في الهند.

في حال موافقة الدول الأعضاء على المقترح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي قيوداً على الشركات في البر الرئيسي للصين والهند منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

تصاعدت التوترات بين أوروبا والصين مؤخراً، حيث فتحت بروكسل تحقيقاً بشأن شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، وأطلقت بكين تحقيقاً لمكافحة الإغراق في منتجات المشروبات الكحولية في الاتحاد الأوروبي، وأبرمت هولندا صفقة سرية مع الولايات المتحدة لمحاولة فرض قيود على شركة“إيه إس إم إل هولدينغ” (ASML Holding NV) من توريد معدات صنع الرقائق الحساسة إلى الصين.

من شأن المقترح الجديد أن يحظر على الشركات الأوروبية التعامل مع هذه الشركات كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتقويض قدرة روسيا على الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات من خلال شركات في دول ثالثة. كانت الشركات في هونغ كونغ وصربيا وتركيا مدرجة أيضاً ضمن قائمة العقوبات.

إجراءات لحماية المصالح الصينية

قالت وزارة الخارجية الصينية:“الشركات الصينية والروسية تجري تبادلات وتعاوناً طبيعياً، ولا تستهدف أطرافاً ثالثة، ولا ينبغي التدخل في هذا الشأن، أو التأثير عليها من قبل أطراف ثالثة”.

أضافت الوزارة أن بكين“ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح سابقاً استهداف الشركات الصينية العام الماضي، لكن ألُغيت الخطة بعد معارضة بعض الدول الأعضاء، وبعد أن قدمت بكين تطمينات بأنها لم تدعم العمليات العسكرية الروسية.

تحاول بكين تحقيق الاستقرار في العلاقات مع أوروبا في الأشهر الأخيرة، حيث يؤدي تباطؤ اقتصادها إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز النمو من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والتجارة.

في ديسمبر الماضي، عقد زعماء الصين والاتحاد الأوروبي أول قمة بالحضور شخصياً منذ أربع سنوات، حيث قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يريد أن يكون“شريكاً رئيسياً” للاتحاد الأوروبي في التجارة.

قالت أليسيا غارسيا-هيريرو، وهي زميلة بارزة في مركز“بروغل” للأبحاث (Bruegel) ومقره في بروكسل:“كانت أوروبا تهدد بشأن هذه القضية المحددة منذ مايو 2023 على الأقل”. وأضافت:“لا أتوقع أن تبدي الصين اهتماماً بشأن هذا الأمر؛ لأنهم على عِلم بذلك منذ فترة طويلة”.

تشدد البنوك الصينية المملوكة للدولة القيود على تمويل العملاء الروس بعد أن أعطت الولايات المتحدة تعليمات بفرض عقوبات ثانوية على الشركات المالية الخارجية التي تساعد موسكو في جهود الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر الشهر الماضي.





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