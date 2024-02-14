الأسهم اليابانية تتراجع بعد تحذير وزير المالية بشأن الين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الأربعاء، بعد تحذير وزير المالية“شونيتشي سوزوكي” بشأن الانخفاض السريع في قيمة الين خلال الفترة الماضية، والذي وصفه بأنه قائم على التكهنات.

وأغلق مؤشر“نيكي” منخفضاً بنسبة 0.69% إلى 37703 نقاط، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.05% إلى 2584 نقطة.

موضوعاتارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023 29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة

وقال“”شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، إن التحركات الأخيرة في عملة بلاده كانت سريعة، حيث انخفضت بنحو 10 ينات أمام الدولار على مدار شهر، وإن تلك التحركات السريعة أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للاقتصاد.

وأضاف أن اليابان تراقب سوق الصرف الأجنبي بصفة دائمة للاستعداد لأية مستجدات مثل الكوارث الطبيعية، موضحاً أن بلاده لا تستهدف مستويات معينة لقيمة العملة، بل تأخذ في الحسبان عدة عوامل مثل سرعة التغير في قيمتها، ومقدار انحرافها عن العوامل الأساسية.

وهبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.21% إلى 150.47 ين في تمام الساعة 09:48 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع عائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 0.752%.





المصدر: