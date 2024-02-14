الأسهم اليابانية تتراجع بعد تحذير وزير المالية بشأن الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الأربعاء، بعد تحذير وزير المالية“شونيتشي سوزوكي” بشأن الانخفاض السريع في قيمة الين خلال الفترة الماضية، والذي وصفه بأنه قائم على التكهنات.
وأغلق مؤشر“نيكي” منخفضاً بنسبة 0.69% إلى 37703 نقاط، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.05% إلى 2584 نقطة.
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وقال“”شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، إن التحركات الأخيرة في عملة بلاده كانت سريعة، حيث انخفضت بنحو 10 ينات أمام الدولار على مدار شهر، وإن تلك التحركات السريعة أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للاقتصاد.
وأضاف أن اليابان تراقب سوق الصرف الأجنبي بصفة دائمة للاستعداد لأية مستجدات مثل الكوارث الطبيعية، موضحاً أن بلاده لا تستهدف مستويات معينة لقيمة العملة، بل تأخذ في الحسبان عدة عوامل مثل سرعة التغير في قيمتها، ومقدار انحرافها عن العوامل الأساسية.
وهبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.21% إلى 150.47 ين في تمام الساعة 09:48 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع عائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 0.752%.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107850268
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