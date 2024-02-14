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اليونسكو: 3.5 مليار دولار أضرار قطاع التراث والثقافة في أوكرانيا بسبب الحرب

2/14/2024 4:21:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أنّ قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع التراث والثقافة في أوكرانيا من جرّاء الحرب بلغت 3.5 مليار دولار بينما خسرت البلاد منذ بدء الغزو الروسي ما مجموعه 19 مليار دولار من عائدات الترفيه والفن والسياحة.

ووفقا لفرانس برس، كانت المنظمة ومقرّها باريس أعلنت في أبريل 2023 أنّ تقديراتها لقيمة الأضرار التي لحقت بقطاع التراث والثقافة في أوكرانيا بعد عام تقريباً من بدء الحرب بلغت 2.6 مليار دولار، بينما بلغت خسائر قطاعات السياحة والفن والترفيه في البلاد يومها ما مجموعه 14.6 مليار دولار.

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وفي تقريرها الصادر الثلاثاء أوضحت اليونسكو أنّها حدّدت خمسة آلاف موقع دمّرت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير 2022، بينها 341 موقعاً ثقافياً تضرّر، مقارنة بـ248 موقعاً في أبريل 2023.

وتضرّر بالقصف الروسي خصوصاً موقعان مدرجان على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي هما المركز التاريخي لمدينة لفيف (غرب) ونظيره في أوديسا (جنوب).

ونوّهت كيارا ديزي بارديشي، ممثلة اليونسكو في أوكرانيا، إلى الضرر الكبير الذي لحق بكاتدرائية التجلّي في أوديسا بسبب غارة روسية في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنّ هذه الكنيسة هي“رمز للمجتمع بأكمله”.

ويعود تاريخ بناء كاتدرائية التجلي لأكثر من 200 عام وقد دمّرها السوفيات في 1936 قبل أن يعاد بناؤها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بفضل تبرّعات.

وتمّ تكريس الكاتدرائية في 2010 من قبل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل.

وأعربت بارديشي عن أسفها لأنّ الكاتدرائية لها“قيمة دينية وروحية للمدينة وللمجتمع” ولكنّها لم تعد قابلة للاستخدام من قبل المجتمع.

وتضمّ قائمة التراث العالمي لليونسكو ثمانية مواقع في أوكرانيا، سبعة منها هي مواقع ثقافية والثامن هو موقع طبيعي.


المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107850267

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