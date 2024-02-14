التضخم في بريطانيا يستقر عند 4% خلافاً للتوقعات خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في قراءة يناير، خلافاً لتوقعات زيادته بصورة طفيفة، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الأربعاء، استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 4% خلال يناير، مقابل توقعات تسارعه إلى 4.2%.
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وبلغ التضخم الأساسي – الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – 5.1% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 5.2%، ومقارنة بذروة ارتفاعه عند 11.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2022.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سالب 0.6% في يناير، ليعود إلى النطاق السالب بعد زيادته غير المتوقعة بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107850266
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