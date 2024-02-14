Wednesday, 14 February 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التضخم في بريطانيا يستقر عند 4% خلافاً للتوقعات خلال يناير

2/14/2024 4:21:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في قراءة يناير، خلافاً لتوقعات زيادته بصورة طفيفة، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الأربعاء، استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 4% خلال يناير، مقابل توقعات تسارعه إلى 4.2%.

موضوعات متعلقة ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023 29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة

وبلغ التضخم الأساسي – الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – 5.1% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 5.2%، ومقارنة بذروة ارتفاعه عند 11.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2022.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سالب 0.6% في يناير، ليعود إلى النطاق السالب بعد زيادته غير المتوقعة بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر.


المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107850266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث