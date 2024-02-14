التضخم في بريطانيا يستقر عند 4% خلافاً للتوقعات خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في قراءة يناير، خلافاً لتوقعات زيادته بصورة طفيفة، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الأربعاء، استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 4% خلال يناير، مقابل توقعات تسارعه إلى 4.2%.

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وبلغ التضخم الأساسي – الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – 5.1% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 5.2%، ومقارنة بذروة ارتفاعه عند 11.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2022.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سالب 0.6% في يناير، ليعود إلى النطاق السالب بعد زيادته غير المتوقعة بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر.





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