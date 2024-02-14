29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة حتى نهاية يناير من العام الجاري 2024.
ووفقا للبيانات الحكومية، تمثل قيمة التجارة بين الصين وهؤلاء الشركاء حوالي ثُلث إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد.
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وقالت وزارة التجارة الصينية، إن البلاد حققت اختراقات جديدة في كل من مفاوضات اتفاقايات التجارة الحرة وتوقيعاتها خلال العام الماضي.
وفي عام 2023، وقعت البلاد اتفاقيات تجارة حرة مع الإكوادور ونيكاراغوا وصربيا، ووقعت بروتوكولا لترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة وأحرزت تقدما ملموسا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المبكرة مع هندوراس.
ووفقا لوزارة التجارة، كانت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراغوا أول اتفاقية تجارة حرة للصين تسمح بتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود من خلال القائمة السلبية.
وفي الوقت نفسه، في بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة، تعهد الطرفان بفتح الخدمات والاستثمارات من خلال نموذج القائمة السلبية، والذي من شأنه توفير فرص سوقية أكبر للمستثمرين ومقدمي الخدمات من الجانبين وتسهيل التعاون في القطاعات الناشئة أيضا مثل الاقتصاد الرقمي.
وقالت الوزارة إنها ستواصل تعزيز شبكات التجارة الحرة عالية المستوى وتوسيع تغطية سياسة التعريفة الجمركية الصفرية للسلع المتبادلة هذا العام.
وستسعى جاهدة لتعزيز انفتاح تجارة الخدمات والاستثمار باستخدام نموذج القائمة السلبية وتوسيع انفتاح قطاعات مثل الاتصالات والرعاية الطبية.
وأضافت أنها ستدمج أيضا القواعد الاقتصادية والتجارية عالية المستوى التي تحكم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والمعايير والشهادات فضلا عن المشتريات الحكومية في مفاوضات اتفاقياتها للتجارة الحرة الجديدة.
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