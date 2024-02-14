29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة حتى نهاية يناير من العام الجاري 2024.

ووفقا للبيانات الحكومية، تمثل قيمة التجارة بين الصين وهؤلاء الشركاء حوالي ثُلث إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد.

موضوعاتارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023 التضخم في بريطانيا يستقر عند 4% خلافاً للتوقعات خلال يناير

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن البلاد حققت اختراقات جديدة في كل من مفاوضات اتفاقايات التجارة الحرة وتوقيعاتها خلال العام الماضي.

وفي عام 2023، وقعت البلاد اتفاقيات تجارة حرة مع الإكوادور ونيكاراغوا وصربيا، ووقعت بروتوكولا لترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة وأحرزت تقدما ملموسا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المبكرة مع هندوراس.

ووفقا لوزارة التجارة، كانت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراغوا أول اتفاقية تجارة حرة للصين تسمح بتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود من خلال القائمة السلبية.

وفي الوقت نفسه، في بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة، تعهد الطرفان بفتح الخدمات والاستثمارات من خلال نموذج القائمة السلبية، والذي من شأنه توفير فرص سوقية أكبر للمستثمرين ومقدمي الخدمات من الجانبين وتسهيل التعاون في القطاعات الناشئة أيضا مثل الاقتصاد الرقمي.

وقالت الوزارة إنها ستواصل تعزيز شبكات التجارة الحرة عالية المستوى وتوسيع تغطية سياسة التعريفة الجمركية الصفرية للسلع المتبادلة هذا العام.

وستسعى جاهدة لتعزيز انفتاح تجارة الخدمات والاستثمار باستخدام نموذج القائمة السلبية وتوسيع انفتاح قطاعات مثل الاتصالات والرعاية الطبية.

وأضافت أنها ستدمج أيضا القواعد الاقتصادية والتجارية عالية المستوى التي تحكم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والمعايير والشهادات فضلا عن المشتريات الحكومية في مفاوضات اتفاقياتها للتجارة الحرة الجديدة.