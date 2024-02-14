أرباح الزيوت المستخلصة ترتفع 70% في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنسبة 70% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 5.46 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 1.94 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

موضوعات“مصرف أبو ظبي” يقرر زيادة رأس المال إلى 6 مليارات جنيه أرباح“غاز مصر” السنوية تتراجع 43.5% “الزيوت المستخلصة” تلغي مزاد بيع أرض شونة دمنهور

وكانت نفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

وارتفعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنسبة 42.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 24.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 17.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي لتصل 3.62 مليار جنيه، مقابل 2.82 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن تعديل صافي الربح بسبب إجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية بناءً على تعليمات المركزي للمحاسبات.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، توزيع أرباح 18 مليون جنيه على المساهمين بواقع 9 قروش للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وكانت وافقت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط التطوير العقاري ودراسة إجراءات تنفيذ التعديل، على أن يتم العرض على مجلس الإدارة في وقت لاحق.

واعتمد المجلس إعادة عرض بيع أرض شونة دمنهور على الجمعية العامة غير العادية والبالغ مساحتها 6258 متر مربع، وذلك بالمزايدة العلنية قطعة واحدة أو مجزأة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقييم الأرض بعد ذلك عن طريق إحدى الجهات الحكومية المتخصصة تمهيدًا لعرضها بمزاد علني عن طريق اللجنة الدائمة للبيع والبت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما وافقت على مقترح تعديل المادتين 25 و31 من النظام الأساسي للشركة.