إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل قطاع صناعة السيارات في الصين نموا قويا في عام 2023، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للقطاع في العام الماضي بنسبة 13% على أساس سنوي، وكان معدل النمو أعلى بـ8 نقاط مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد، وفقا للجمعية.
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وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة لهذا القطاع 10.1 تريليون يوان (1.42 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 11.9% عن العام الأسبق.
كما ارتفع إجمالي أرباح الشركات في القطاع بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 508.63 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.
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