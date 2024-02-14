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إيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023

2/14/2024 4:21:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل قطاع صناعة السيارات في الصين نموا قويا في عام 2023، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للقطاع في العام الماضي بنسبة 13% على أساس سنوي، وكان معدل النمو أعلى بـ8 نقاط مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد، وفقا للجمعية.

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وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة لهذا القطاع 10.1 تريليون يوان (1.42 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 11.9% عن العام الأسبق.

كما ارتفع إجمالي أرباح الشركات في القطاع بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 508.63 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.

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