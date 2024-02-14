36.5% نموا في رصيد القروض الخضراء بالصين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ رصيد القروض الخضراء الصينية بالعملات المحلية والأجنبية 30.08 تريليون يوان (4.23 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 36.5% على أساس سنوي، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني .
وكان معدل النمو أعلى بنسبة 26.4 نقطة مئوية عن جميع أشكال القروض الأخرى في نهاية العام الماضي، حسبما ذكر البنك.
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ومن الإجمالي، تم تخصيص 67.3% من القروض الخضراء لمشاريع تتعلق بخفض انبعاثات الكربون.
أما من حيث الاستخدام، فقد بلغ رصيد القروض الخضراء لترقية البنية التحتية 13.09 تريليون يوان، بزيادة 33.2% على أساس سنوي، في حين بلغ رصيد القروض للطاقة النظيفة 7.87 تريليون يوان، بزيادة 38.5%.
ومن أجل تحقيق النمو العالي الجودة والأخضر، أعلنت الصين أنها ستسعى جاهدة لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
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