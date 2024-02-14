36.5% نموا في رصيد القروض الخضراء بالصين خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ رصيد القروض الخضراء الصينية بالعملات المحلية والأجنبية 30.08 تريليون يوان (4.23 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 36.5% على أساس سنوي، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني .

وكان معدل النمو أعلى بنسبة 26.4 نقطة مئوية عن جميع أشكال القروض الأخرى في نهاية العام الماضي، حسبما ذكر البنك.

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ومن الإجمالي، تم تخصيص 67.3% من القروض الخضراء لمشاريع تتعلق بخفض انبعاثات الكربون.

أما من حيث الاستخدام، فقد بلغ رصيد القروض الخضراء لترقية البنية التحتية 13.09 تريليون يوان، بزيادة 33.2% على أساس سنوي، في حين بلغ رصيد القروض للطاقة النظيفة 7.87 تريليون يوان، بزيادة 38.5%.

ومن أجل تحقيق النمو العالي الجودة والأخضر، أعلنت الصين أنها ستسعى جاهدة لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.