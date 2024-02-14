ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات أظهرت استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال يناير، في دلالة على هدوء ضغوط الأسعار في أحد الاقتصادات الأوروبية الرئيسية.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.11% إلى 483 نقطة، وحدّ من مكاسبه انخفاض أسهم التعدين 0.7%.

موضوعاتإيرادات تشغيل قطاع صناعة السيارات بالصين تنمو 12% في 2023 29 شريكا للصين في اتفاقيات التجارة الحرة التضخم في بريطانيا يستقر عند 4% خلافاً للتوقعات خلال يناير

وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.54% إلى 7552 نقطة، بينما استقر كل من“داكس” الألماني عند 16871 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 7623 نقطة.

ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي صدرت اليوم، استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 4% في قراءة يناير، مقارنة بتوقعات تسارعه إلى 4.2%، في حين بلغ التضخم الأساسي – يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 5.1% خلال نفس الفترة بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 5.2%.

وفي تعقيب على البيانات، قال“مارتن بيك” كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة التوقعات الاقتصادية“إي واي آي تي إي إم كلوب”EY ITEM Club لوكالة“رويترز”، إن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم يجب أن تطمئن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن اقتراب التوقيت الملائم لبدء تخفيض الفائدة.





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