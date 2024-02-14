ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد استقرار التضخم السنوي في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات أظهرت استقرار معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال يناير، في دلالة على هدوء ضغوط الأسعار في أحد الاقتصادات الأوروبية الرئيسية.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.11% إلى 483 نقطة، وحدّ من مكاسبه انخفاض أسهم التعدين 0.7%.
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وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.54% إلى 7552 نقطة، بينما استقر كل من“داكس” الألماني عند 16871 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 7623 نقطة.
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي صدرت اليوم، استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 4% في قراءة يناير، مقارنة بتوقعات تسارعه إلى 4.2%، في حين بلغ التضخم الأساسي – يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 5.1% خلال نفس الفترة بانخفاض طفيف عن التوقعات عند 5.2%.
وفي تعقيب على البيانات، قال“مارتن بيك” كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة التوقعات الاقتصادية“إي واي آي تي إي إم كلوب”EY ITEM Club لوكالة“رويترز”، إن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم يجب أن تطمئن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن اقتراب التوقيت الملائم لبدء تخفيض الفائدة.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107850259
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