الزيوت المستخلصة تلغي مزاد بيع أرض شونة دمنهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إلغاء مزاد بيع أرض شونة دمنهور.
وقالت الشركة، إنه تم انعقاد جلسة بيع بنظام المظاريف المغلقة يوم أمس 13 فبراير، وقررت اللجنة الغاء المزاد لعدم وصول السعر للمبلغ المناسب.
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وارتفعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنسبة 70% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 5.46 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 1.94 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت نفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
وارتفعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنسبة 42.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 24.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 17.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي لتصل 3.62 مليار جنيه، مقابل 2.82 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأوضحت الشركة أن تعديل صافي الربح بسبب إجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية بناءً على تعليمات المركزي للمحاسبات.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، توزيع أرباح 18 مليون جنيه على المساهمين بواقع 9 قروش للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وكانت وافقت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط التطوير العقاري ودراسة إجراءات تنفيذ التعديل، على أن يتم العرض على مجلس الإدارة في وقت لاحق.
واعتمد المجلس إعادة عرض بيع أرض شونة دمنهور على الجمعية العامة غير العادية والبالغ مساحتها 6258 متر مربع، وذلك بالمزايدة العلنية قطعة واحدة أو مجزأة.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقييم الأرض بعد ذلك عن طريق إحدى الجهات الحكومية المتخصصة تمهيدًا لعرضها بمزاد علني عن طريق اللجنة الدائمة للبيع والبت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما وافقت على مقترح تعديل المادتين 25 و31 من النظام الأساسي للشركة.
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