أرباح غاز مصر السنوية تتراجع 43.5%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 43.5% خلال العام الماضي، لتصل 170.6 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 301.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.02 مليار جنيه خلال 2022.

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وكان اعتمد مجلس إدارة شركة“غاز مصر”، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024، بصافي ربح متوقع 245 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق ربح 245 مليون جنيه خلال 2024، مقارنة بربح متوقغ 309 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2023.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 6.69 مليار جنيه، مقابل 8.62 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال 2023.

وتراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 138.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 152.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وانخفضت إيرادات النشاط لتصل 3.61 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 5.09 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وأنفقت شركة غاز مصر، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 26 أكتوبر 2022.

وأوضحت الشركة، أنها أنفقت نحو 835 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأسمال في تمويل مشروعات، و442 مليون جنيه في شراء خامات للمشروعات، و4 مليون جنيه لشراء أصول للمشروعات.

وأضافت الشركة أن نسبة إنجاز المشروعات بلغت 60%.