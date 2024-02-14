أرباح غاز مصر السنوية تتراجع 43.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 43.5% خلال العام الماضي، لتصل 170.6 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 301.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.02 مليار جنيه خلال 2022.
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وكان اعتمد مجلس إدارة شركة“غاز مصر”، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024، بصافي ربح متوقع 245 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق ربح 245 مليون جنيه خلال 2024، مقارنة بربح متوقغ 309 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2023.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 6.69 مليار جنيه، مقابل 8.62 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال 2023.
وتراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 138.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 152.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وانخفضت إيرادات النشاط لتصل 3.61 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 5.09 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وأنفقت شركة غاز مصر، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 26 أكتوبر 2022.
وأوضحت الشركة، أنها أنفقت نحو 835 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأسمال في تمويل مشروعات، و442 مليون جنيه في شراء خامات للمشروعات، و4 مليون جنيه لشراء أصول للمشروعات.
وأضافت الشركة أن نسبة إنجاز المشروعات بلغت 60%.
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