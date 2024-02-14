فوز ديمقراطي في انتخابات فرعية في نيويورك بعد طرد نائب جمهوري

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-فاز مرشح الحزب الديمقراطي مساء أمسالثلاثاء بمعقد في مجلس النواب الفدرالي ليحل مكان نائب جمهوري عن دائرة في نيويورك طُرد من الكونغرس بسبب سلسلة من الأكاذيب.

مع فوز الديمقراطي الوسطي توم سوازي في مواجهة الجمهورية مازي فيليب على ما أظهرت توقعات محطتي“سي إن إن“وإن بي سي“التلفزيونيتين، قلص حزب الرئيس جو بايدن غالبية الجمهوريين الضئيلة أصلا في المجلس. وكان الجمهوريون يتمتعون بـ219 مقعدا في مقابل 212 للديمقراطيين قبل هذا الاقتراع الفرعي الذي جاء على بعد تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد جزء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

في هذه الدائرة في نيويورك التي تضم منطقتي كوينز وناسو على جزيرة لونغ أيلاند، سيحل توم سوازي الذي كان نائبا بين العامين 2016 و2022 محل الجمهوري جورج سانتوس حتى الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال الفائز من مقر حملته“أحمد الله” على الفوز فيما كان متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يهتفون“إبادة” وقد احتلوا لفترة وجيزة المنصة.

“أكاذيب”

ورحب النائب البالغ 61 عاما وهو سياسي يتمتع بخبرة طويلة بفوزه رغم حملة“الأكاذيب” ولا سيما حول أزمة الهجرة التي تعصف بنيويورك منذ قرابة السنتين.

بدوره رحب رئيس بلدية مدينة نيويورك الديمقراطي إريك أدامز بهذا“النبأ السار لنيويورك” التي استقبلت منذ نيسان/ أبريل 2022 أكثر من 165 ألف مهاجر وطالب لجوء من أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

وأقرت فيليب بخسارتها واتصلت بخصمها لتهنئته.

وقد يكون سوازي استفاد من الاقبال الخفيف على الاقتراع الثلاثاء بسبب عاصفة ثلجية شلت المدينة وضواحيها وبعدما صوت الكثير من الناخبين الديمقراطيين في الأيام الأخيرة.

وقد تواجه سوازي وفيليب حول الهجرة والاجهاض وهما من المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات التشريعية التي يرجح أن يتواجه فيها بايدن مع ترامب.

ومسيرة مازي فيليب فريدة فهي يهودية متدينة وأم لسبعة أطفال ولدت في إثيوبيا في 1978 او 1979 قبل أن تهاجر إلى إسرائيل في 1991 وتخدم في الجيش الإسرائيلي. وقد هاجرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وحصلت على جنسيتها.

واتت هذه الانتخابات الفرعية بعد طرد الجمهوري جورج سانتوس من مجلس النواب.

فقد أدلى هذا النائب الثلاثيني بأكاذيب عدة متكررة ووجهت إليه اتهامات في جرائم مالية قبل أن يقيله الكونغرس في الأول من كانون الأول/ ديسمبر. وقد أيد نحو مئة جمهوري وأكثر من 200 ديمقراطي قرار عزله. وهذه العقوبة استخدمت خمس مرات فقط في تاريخ الكونغرس.

وإثر معلومات كشفتها صحيفة“نيويورك تايمز” اضطر سانتوس على الاقرار أنه كذب بشأن أجزاء كبيرة متعلقة بحياته لتحسين سيرته الذاتية. فهو لم يعمل أبدا لحساب مصرفي غولدمان ساكس أو سيتي غروب الأمريكيين ولم يحصل على شهادة من جامعة نيويورك.

ووجهت إليه تهمة الاحتيال في حق متبرعين فضلا عن غسل أموال واحتيال وقد دفع ببراءته منها.