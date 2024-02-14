حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي، وباردا وماطرا على فترات، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق بين الحين والآخر، خاصة المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وماطرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وماطرا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



