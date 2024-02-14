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مصدر فلسطيني: حماس توافق على حكومة تكنوقراط مع منظمة التحرير والتوافق على ورقة بثلاث مبادئ

2/14/2024 4:18:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/ PNN/ قال مصدر فلسطيني في رام الله لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن قطر نقلت للرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.
وحسب المصدر، لا تشترط حماس أي أسماء لرئاسة هذه الحكومة أو أحد من وزرائها.

كما نقلت الدوحة قبول حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضى إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.

وجاءت هذه التطورات عقب عودة عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الدوحة فجر الثلاثاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وأكد المصدر التوافق على ورقة مبادئ عربية تقودها وتتابعها السعودية، التي تم تفويضها فلسطينيا وعربيا لذلك.

وتتضمن ورقة المبادئ 3 نقاط، هي:

أولا: وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين.
ثانيا: إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط تقود هذه المرحلة.
ثالثا: متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.

MENAFN14022024000205011050ID1107850247

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