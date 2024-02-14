مقتل مستوطنة وإصابة 7 آخرين إثر قصف من جنوب لبنان على مدينة صفد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى، وأوضح أن 3 من هؤلاء إصابتهم خطيرة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط قتيل نتيجة الصاروخ الذي سقط على أحد المباني في صفد.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير، وأوضحت أن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة صفد والجليل الأعلى، اليوم، للمرة الثالثة بغضون أقل من ساعة لتنذر عن رشقة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى بشكل مباشر في مدينة صفد بقذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.