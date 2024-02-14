مقتل مستوطنة وإصابة 7 آخرين إثر قصف من جنوب لبنان على مدينة صفد

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى، وأوضح أن 3 من هؤلاء إصابتهم خطيرة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط قتيل نتيجة الصاروخ الذي سقط على أحد المباني في صفد.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير، وأوضحت أن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد.
ودوت صافرات الإنذار في مدينة صفد والجليل الأعلى، اليوم، للمرة الثالثة بغضون أقل من ساعة لتنذر عن رشقة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال الأراضي المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى بشكل مباشر في مدينة صفد بقذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
MENAFN14022024000205011050ID1107850246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.