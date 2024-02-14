دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تطلق أسبوع أبوظبي للتنقل

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 13 فبراير 2024: أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للتنقل الذي يشمل مجموعة من الفعاليات بهدف إعادة صياغة مفهوم مستقبل النقل في الإمارة، وذلك في الفترة ما بين 24 ابريل و1 مايو لعام 2024. بحيث يشهد الحدث الحافل سبق من الإعلانات، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الفكرية التفاعلية، التي تهدف إلى تعزيز ريادة أبوظبي ومكانتها العالمية في مجال النقل الذكي والذاتي.
وأوضحت الدائرة عن افتتاحها لفعاليات الأسبوع بالكشف عن استراتيجية أبوظبي للتنقل، والتي تتضمن منظومة متكاملة لأنشطة النقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى خدمات ترخيص المركبات والسائقين، وذلك ضمن التزام الدائرة في رسم مستقبل تنقل ذكي ومستدام يكون نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "يعكس أسبوع أبوظبي للتنقل صورة من صور الواقع الذي يشهد على التزامنا الراسخ في النهوض بالمسار التحولي لقطاع النقل في إمارتنا. ونتطلع لطرح استراتيجيتنا المتكاملة للتنقل خلال هذا الأسبوع، لإبراز جهودنا المستمرة في دعم مختلف أوجه الابتكار، وسعينا الدؤوب لتحقيق رؤيتنا نحو صنع قطاع تنقل أكثر تطوراً واستدامة بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث".
كما أعلنت دائرة البلديات والنقل أنها الجهة المستضيفة رسمياً للدورة الأولى من فعالية "دريفت إكس" للمركبات الذكية وذاتية القيادة التي تُقام في الفترة ما بين 24 إلى 26 إبريل لعام 2024. ويشرف على تنظيم الفعالية مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، لتشكيل منصة رائدة يجتمع فيها نخبة من القادة والمبتكرين العالميين، بما في ذلك المنظمات والهيئات التنظيمية وكبرى الشركات العاملة في مجال النقل الذاتي والذكي والمستدام لمناقشة واستكشاف مختلف حلول التنقل البري والجوي والبحري.
ومن جهته قال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: " يعد "دريفت إكس" استثنائياً لأنه ليس مجرد حدث، إنما يشكل رابطة عالمية فريدة، تجمع أصحاب الرؤى والمبتكرين في مكان واحد لصياغة مستقبل النقل. ونتطلع لعقد "دريفت إكس" في أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بصفتها الجهة المستضيفة رسمياً لهذا الحدث العالمي الرائد. وتؤكد أبوظبي باستمرار على أهمية مكانتها كقوة رائدة في مجال التنقل الذكي وذاتي القيادة، لاسيما خلال الإطلاق الأخير لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يعكس مساهمتها في إرساء معايير الابتكار والإمكانيات اللامحدودة لمستقبل هذه الصناعة الفريدة."
وكشفت الدائرة عن انطلاق "دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقل، وذلك في تاريخ 27 أبريل 2024، على حلبة مرسى ياس، بمشاركة فرق كلٍ من الإمارات، وأمريكا، وأوروبا، والصين، وسنغافورة التي تتنافس ضمن سباق سيارات السوبر فورمولا من شركة "دالارا"، على جوائز تبلغ قيمتها المالية 2.25 مليون دولار، أي ما يقارب 8 ملايين درهم إماراتي، ضمن حدث شيق لمتابعي وهواة عالم سباق السيارات.
كما أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن شراكتها الاستراتيجية في ختام فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقل المتمثلة في مؤتمر "موبيليتي لايف" من 30 أبريل إلى 1 مايو 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومن المقرر أن يجمع المؤتمر أبرز المتخصصين في قطاعات النقل والتكنلوجيا لتعزيز التعاون في ما بينهم وفتح آفاق المستقبل في مجال التنقل المستدام.
وتعليقاً على المشاركة في فعاليات الاسبوع قال سعادة عبد الله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل: "تعكس فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقل المتضمنة لـ "دريفت إكس" و"موبيليتي لايف"، مدى التزامنا بصنع مستقبل مستدام في قطاع التنقل، من خلال تظافر الجهود الجماعية المتفانية التي تؤكد دعمنا للابتكار وإيماننا المطلق بأهمية خلق المزيد من الفرص وتوفير منصات تجمع أهم الخبراء من شتى القطاعات لبناء قاعدة صلبة ننطلق من خلالها نحو مستقبل التحول النوعي في مجال النقل المستدام."
ويقدم أسبوع أبوظبي للتنقل العديد من المبادرات والفعاليات للجمهور بما في ذلك فعاليات صحية ورياضية متنوعة، وأخرى في مجال البحث العلمي مع الجامعات إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية في مختلف مدارس الإمارة، وتهدف هذه الأنشطة والفعاليات بتنوعها إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع وإلهام الجيل الجديد من المبتكرين في مجال التنقل.
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