تحليل أسواق لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٣ فبراير ٢٠٢٤
تحاول البيتكوين الاحتفاظ بمستوى 50,000 دولاراً وذلك بعد المكاسب السريعة التي سجلتها الأمس وأوصلتها إلى أعلى المستويات التي لم نراها منذ أواخر العام 2021. فيما أدى هذا الارتفاع إلى مكاسب للعملات المشفرة، حيث سجلت الايثريوم أعلى إغلاق يومي منذ أبريل من العام 2022 أعلى مستوى 2660 دولاراً.
جاءت مكاسب البيتكوين مع استمرار تراجع التدفقات الخارجة من صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إضافة إلى المزيد من التدفقات المتوجهة نحو الصناديق الفورية الجديدة.
حيث سجل GBTC أدنى تدفقات خارجة منذ تحوليه إلى صندوق فوري وذلك مع حوالي 52 مليون دولاراً الأمس. أما في الأسبوع الماضي، فقد سجلت الصناديق الجديدة تدفقات بأكثر من 1.1 مليار دولار وبهذا تكون قد سجلت صافي تدفقات عند 2.8 ملياراً منذ الانطلاق قبل حوالي الشهر، وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من CoinShares.
أدت جملة المكاسب في سوق العملات المشفرة إلى إطلاق موجة كبيرة لتصفية المراكز البيعية. فوفقاً للبيانات المقدمة من CoinGlass، فقد تمت تصفية ما يعادل 134 مليون دولاراً من المراكز البيعية الأمس وهي الأعلى من أكثر من شهر فيما كان للبيتكوين الحصة الأكبر مع ما قيمته أكثر من 60 مليون دولاراً من المراكز.
في المقابل من ذلك، فقد تم تصفية حوالي 65 مليون دولاراً فقط، مع 20 مليوناً للبيتكوين لوحدها، من المراكز الشرائية حتى مع المكاسب القياسية للأمس وهي ما أعتقد أنها عمليات جني أرباح أو وقف خسائر مراكز بيعية ضئيلة نسبياً مع ما قد شهدناه طيلة الشهرين الفائتين.
يبدو أن المشترين اليوم أكثر تمسكاً بمراكزهم وذلك مع هدوء التدفقات الخارجة من GBTC واتجاهها شيئاً فشياً نحو الصفر وهي التي كانت من أبرز العوائق أمام المزيد من التقدم منذ انطلاق الصناديق الفورية. هذا ما سنستمر في مراقبته طيلة الأسابيع المقبلة بالتزامن مع تحول التركيز تدريجياً نحو حدث الـ halving المنتظر خلال الربع الثاني.
كما أننا على موعد تنفيذ ما قيمته 890 مليون دولاراً من خيارات البيتكوين والتي تبلغ نسبة خيارات الشراء 0.8 إلى خيارات البيع في حين أن ما قيمته 87 مليون دولاراً من خيارات الشراء يقع سعر التنفيذ فيها عند 50,000 دولاراً للبيتكوين، وذلك وفق Deribit.
MENAFN14022024006667014463ID1107850002
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.