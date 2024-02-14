الأسهم الخليجية ترتفع، أسعار النفط تتحسن

(MENAFN
- Your Mind Media ) كانت معظم أسواق الأسهم الخليجية في المنطقة الإيجابية، لكنها استمرت في مواجهة بعض المخاطر. تظل التوترات الجيوسياسية، وأسواق الطاقة المتقلبة، وتغير التوقعات حول السياسة النقدية مصادر للقلق.
واصل سوق الأسهم السعودية صعوده وتجاوز قمته في شهر يناير. سجل السوق أداء إيجابيا في عدة قطاعات وخاصة البنوك والطاقة. ويمكن أن يستمر قطاع الطاقة في الاستفادة من تحسن أسعار النفط بينما تستمر البنوك في تحقيق مكاسب بعد صدور أرباحها القوية.
استقر سوق الأسهم في دبي إلى حد ما قرب مستواه في بداية الشهر بعد أن عوض معظم خسائره خلال الأيام الماضية. يمكن أن يستمر السوق في رؤية بعض المقاومة عند المستويات الحالية وقد يبقى معرضا لمخاطر تصحيحات في الأسعار.
انتعش سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حد ما اليوم بعد فترة من الضبابية. وارتفع سهم أدنوك للحفر بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة في صافي الأرباح مما قد يساعد في تعزيز المعنويات. وبينما لا يزال السوق في اتجاه هبوطي بشكل عام، فإن تحسن أسعار النفط يمكن أن يدعم انتعاش السوق.
MENAFN14022024006667014463ID1107850000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.