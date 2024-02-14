مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" يكتسب زخماً بمشاركة الراعي العالمي "إكس أس دوت كوم"

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- Your Mind Media ) عُمان، 12 فبراير 2024 - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "سمارت فيجن عُمان"، بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث المقرر عقده يومي 14 و15 فبراير في فندق "شيراتون عُمان" الراقي بالعاصمة العُمانية مسقط.
ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية، بمثابة تجمع مهم لرواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال وأصحاب الرؤى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ويقام المؤتمر في مدينة مسقط التي تتمتع بموقع استراتيجي وحيوي على مفترق طرق التجارة الدولية، وتعد بمنصة جذابة مليئة بالمناقشات الثاقبة والجلسات التفاعلية وفرص التواصل القيمة.
وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" بصفتها الراعي العالمي.
وقال السيد شادي سلوم: يسعدنا أن نشارك بصفتنا الراعي العالمي لمؤتمر "سمارت فيجن عُمان" الذي يوفر فرصة فريدة للتواصل مع رواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ومشاركة رؤى لا تقدر بثمن، والتعمق في الحلول الرائدة التي تهدف إلى إعادة تعريف مستقبل هذا القطاع.
وأضاف: ان "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ستواصل الثبات على مهمتها المتمثلة في تمكين المتداولين والمستثمرين على مستوى العالم، ونتوقع بفارغ الصبر الاستفادة من ذلك. ان هذه المشاركة هي تأكيد على التزامنا بالابتكار والتميز.
وهذا وسيكون للوسيط العالمي متعدد الأصول بصفته الراعي العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"، حيث سيقوم فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بعرض أحدث التطورات في القطاع المالي، مع التأكيد على الالتزام الراسخ بتعزيز الابتكار والتعاون داخل القطاع.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن أن مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ستكون الراعي العالمي للدورة الأولى من مؤتمر "سمارت فيجن عُمان".
وأضاف: نحن متحمسون لمشاركة فريق عمل الوسيط العالمي الرائد في مؤتمرنا مما سيوفر للحاضرين فرصًا لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. كما نعرب عن خالص تقديرنا لدعمهم الثابت.
هذا ويتميز مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" ببرنامج متنوع يشتمل على محاضرات وحلقات نقاش وورش عمل تغطي مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بالمجال المالي. يمكن للحاضرين توقع الحصول على رؤى عميقة، والانخراط في تحفيز الحوارات، والقيام بتواصل مثمر داخل مجتمع التداول.
علاوة على ذلك، سيكون للوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة، جناح خاص ومميز في المؤتمر، مما سيتيح للحاضرين فرصة التفاعل مباشرة مع فريق عمل "إكس أس دوت كوم"، والتعرف على تكنولوجيا التداول المتطورة، واستكشاف مجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون خبراء "إكس أس دوت كوم" جاهزين لتقديم استشارات وعروض توضيحية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الفريدة للمشاركين في المؤتمر.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول شركة سمارت فيجن
شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.
تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.
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