سوق الواحات الجديد في واحة العين وجهة ترفيهية ثقافية وسط الطبيعة

(MENAFN
- Seven Media) العين، الإمارات العربية المتحدة - 08 فبراير 2024
تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سوق الواحات الجديد في الفترة من 17 فبراير إلى 10 مارس، تحت شعار "الاندماج"، ليشكل وجهة تجمع ما بين التسوق والترفيه الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة في الهواء الطلق واكتشاف المزيد حول ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة والثقافات العالمية.
يوفر السوق برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والثقافية والبرامج الموسيقية، من عروض فناني الشوارع، وألعاب للأطفال وورش العمل، وركوب الأحصنة، وعروض السينما وغيرها الكثير، بالإضافة إلى 25 كشكاً للحرفيين المحليين الذين يستعرضون الأزياء والأدوات المنزلية والمجوهرات والأطعمة العضوية والكثير من المنتجات الأخرى التي سيتم عرضها للبيع، كما ستتوفر أيضًا مجموعة واسعة من تجارب الطهي بنكهات من مختلف أنحاء العالم مع 16 منفذاً للبيع تقدم مجموعة لذيذة من المأكولات التي تلبي جميع الأذواق.
ويشكل السوق وجهة عائلية فريدة من نوعها تجمع مختلف فئات المجتمع للاستمتاع بأجمل اللحظات الاستثنائية وصنع ذكريات لا تُنسى. وسيتعرف الزوار في الأسبوع الأول يومي 17 و18 فبراير على التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التفاعل مع عدد من الفرق الإماراتية التي تقدم الفنون والعروض الأدائية التقليدية والتراثية الأصيلة، من ضمنها، العيالة، التغرودة، الحربية، الربابة، والعود والشلّة، إلى جانب عروض فرقة العزي المتجولة، كما سيحظى زوار السوق بتذوق القهوة العربية.
تتضمن عطلة نهاية الأسبوع الثانية (24-25 فبراير) احتفالاً بالثقافة الهندية من خلال مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والراقصة بالإضافة إلى عروض أفلام مميزة منها على سبيل المثال الفيلم الشهير "كتاب الأدغال" ، بينما سيستمتع الزوار يومي 2 و3 مارس بالتعرف على الثقافة الأفريقية الأصيلة من خلال عروض الطبول التقليدية، وتجربة القهوة الأثيوبية والاستعراض المتجول، فيما تتضمن فعاليات آخر نهاية أسبوع من سوق الواحات يومي 9 و10 مارس الاحتفاء بالثقافة الأمريكية مع البرغر والهوت دوج والرقص الريفي وغيرها من الأنشطة.
ويستقبل سوق الواحات زواره كل يوم سبت وأحد من 17 فبراير إلى 10 مارس من الساعة 3 ظهراً حتى 10 مساءً.
يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 دراهم للبالغين، ويمكن للأطفال دون سن 12 عامًا الدخول مجانًا.
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