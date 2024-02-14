شركة سناب تشارك في قمة الويب قطر 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) الشرق الأوسط 13 فبراير 2024: أكدت شركة سناب مشاركتها في قمة الويب قطر 2024 المرموقة، أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم يُناقش مستقبل التكنولوجيا وكيفية تمكينها. وتسعى سناب من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على الاهتمام الواسع لمجتمع دول مجلس التعاون الخليجي بالتكنولوجيا وتفاعله الكبير معها، واختيار الكثيرين في المنطقة "سناب شات" كمنصة رئيسية للتواصل مع الأشخاص أو العلامات التجارية المفضلة لديهم.
ودعماً لأهداف التحول الرقمي الطموحة في منطقة الخليج، ستعرض شركة سناب خلال الحدث كيفية استخدام مبدعي المحتوى وشركاء القطاع لتقنيات الواقع المعزز لدفع حدود الإبداع إلى آفاق جديدة وتعزيز تفاعل جمهورهم، وستشمل أنشطة الشركة في القمة أيضاً الدور البارز للواقع المعزز في نجاح ثلاث من التجارب المميزة، وستُنظم دورة مكثفة حول أفضل الممارسات في صناعة المحتوى، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية مع "رونان هاريس"، رئيس شركة سناب، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
تحظى عدسات سناب شات حالياً بتفاعل أكثر من 85% من المستخدمين يومياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويفتح المستخدمون المنصة بمعدل يزيد على 45 مرة يومياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هنا تأتي أهمية الدور الفاعل لـسناب شات وحضورها المؤثر في أسواق رئيسية في المنطقة، مثل قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع وبين الشركات والشركاء المحليين. وتستمر شركة سناب في تسخير تقنياتها الرائدة في مجال الواقع المعزز لدعم أجندات التحول الرقمي الطموحة في المنطقة، وبالتالي تمكين الشركاء والعلامات التجارية من التواصل المبتكر مع جمهورها وتحقيق نتائج إيجابية، وكذلك مساعدة الحكومات على تحقيق أهداف التحول الرقمي، بما في ذلك رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُركز على بناء اقتصادات متنوعة تقودها التكنولوجيا.
وقال حسين فريجة، نائب الرئيس، شركة سناب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا أن تستضيف المنطقة أحداثاً تكنولوجية بارزة مثل قمة الويب قطر 2024، التي تُعقد فيها للمرة الأولى، وهو تطورٌ ملفت للمشهد التكنولوجي المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي، ودليلٌ على النمو الملحوظ الذي تشهده المنظومة التكنولوجية في المنطقة، والتي تُعد سناب شات جزءاً أساسياً منها، بما تحظى به من مكانة مميزة كمنصة مفضلة للكثيرين للبقاء على اتصال دائم مع عائلاتهم وأصدقائهم."
وأضاف فريجة: "نعتقد أن لدينا مسؤولية تجاه دعم مجتمعنا ومبدعي المحتوى وشركائنا ومساعدتهم على تصدر مشهد التحول الرقمي المتنامي في المنطقة، نظراً لما تتمتع به سناب شات من تفاعل كبير لجمهورها وتقنيات مبتكرة في مجال الواقع المعزز. ونحن على ثقة بأن قمة الويب قطر 2024 ستكون مناسبةً مهمة للابتكار والتعاون وتبادل الأفكار ومصدر إلهام للجميع، وستعزز استخدام التكنولوجيا وتُعمق تأثيرها في مختلف القطاعات في المنطقة، ونحن في شركة سناب نتطلع للمشاركة الفعّالة في هذا الحدث وإثراء حواراته البنّاءة."
تجارب متنوعة من الواقع المعزز
ستقدم شركة سناب خلال مشاركتها في القمة مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على مزايا الواقع المعزز ودوره المهم كأداة اتصال وتواصل في العالمين الواقعي والافتراضي، بما في ذلك تجربة جدار الواقع المعزز الذي يُظهر العلاقة الوثيقة بين سناب ومبدعي المحتوى، ويعرض عدسات واقع معزز من إبداع منشئي الواقع المعزز في جميع أنحاء المنطقة من خلال رموز سناب وتجارب الواقع المعزز الحية. كما ستعرض لوحات سناب الإعلانية (BillboARds) تجارب الواقع المعزز الأفضل من نوعها للشركاء في قطاعات مثل الرياضة والأزياء وغيرها. وستوفر المنصة كشكاً متخصصاً للصور ليمنح الزوار فرصة استكشاف مستقبل الواقع المعزز وآفاقه.
جلسة حوارية مع رئيس شركة سناب - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
صُممت منصة سناب شات لتكون مميزة من البداية، وتركزت مهمتها الرئيسية حول تقديم بديل غير تقليدي، وهذا ما سيستعرضه "رونان هاريس"، رئيس شركة سناب، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة حوارية حصرية بعنوان: "سناب شات: عالم من العلاقات والتأثير الفعّال"، والتي يمكن للمشاركين في القمة حضورها حيث سيناقش هاريس الدور المتنامي لـسناب شات في حياة سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف أسهمت تكنولوجيا الواقع المعزز المبتكرة للشركة في الارتقاء بعملية التواصل، وبالتالي تحقيق نتائج ملموسة للعلامات التجارية ومبدعي المحتوى.
دورة تدريبية مُكثفة لدعم صُناع المحتوى الصاعدين والمحترفين
سيحظى صُناع المحتوى الطامحين إلى تطوير أدائهم والارتقاء بجودة محتواهم بفرصة المشاركة في دورة تدريبية حصرية تسلط الضوء على أفضل الرؤى والممارسات في مجال إنشاء المحتوى المميز، وذلك بإشراف "جولي بوجارت"، رئيسة شراكات المواهب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما ستسنح الفرصة لرواد صناعة المحتوى مشاركة تجاربهم ونصائحهم والاستراتيجيات الذكية التي يمكن استخدامها لتحقيق نتائج أفضل على سناب شات، بدءاً من تحقيق الدخل من الإبداع، وصولاً إلى إطلاق أعمال تجارية ناجحة وتحقيق أقصى استفادة من الميزات. وستطرح جلسات الدورة على المشاركين سيناريوهات عملية تعود بالفائدة على صُناع المحتوى المتمرسين أو أولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم مع سناب شات.
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نبذة عن Snap Inc.
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