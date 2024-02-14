سيسكو تعلن عن حلول "الابتكار والشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي" في فعالية سيسكو لايف أمستردام

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024: أعلنت شركة سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، عن إنجاز كبير في مجال الذكاء الاصطناعي يغطي مختلف قطاعات منتجاتها، وذلك على هامش فعاليتها التكنولوجية الرائدة في أوروبا، والتي حضرها أكثر من 14,000 من أبرز المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وجدير بالذكر أن هذا النوع من الاهتمام الكبير الذي حققه إعلان سيسكو لم يتحقق سابقاً سوى من خلال إطلاق بعض التقنيات التحويلية المميزة في تاريخ التقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، ومؤخراً الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد باتت المؤسسات في جميع أنحاء العالم تكتشف طرقاً جديدة ومثيرة للتعاون وإدارة التطبيقات وتعزيز أمنها الرقمي وإعادة تصور تجارب العملاء. وعلى الرغم من ذلك، فإن كل هذه الأمور تثير مخاوف مشروعة بشأن نقل البيانات والوصول إليها، والدقة، والخصوصية، والاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف ما قيمته 4.4 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في كل عام. ومع ذلك، فهناك تحديات بشأن تمكين الشركات من تحقيق ذلك الهدف. وقد وجد مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي، وهو استطلاع رأي شمل أكثر من 8,000 من قادة القطاع الخاص وقادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في 30 دولة حول العالم، أن 95% من المشاركين لديهم استراتيجية ذكاء اصطناعي سواء قيد التنفيذ أو قيد التطوير. ومع ذلك، فإن 14% فقط مستعدون لدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.
وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "ينبغي على المؤسسات في المنطقة أن تتبنى جميع الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي، لا سيما مع التقدم السريع الذي نشهده في هذه التكنولوجيا. ويتماشى التزامنا بالتميز في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل تام مع رؤية هذه المنطقة للتحول الرقمي. ويمكن للشركات، عبر الاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعزيز كفاءتها التشغيلية، وإطلاق فرص نمو غير مسبوقة. ونحن ملتزمون تماماً بدعم عملائنا في سياق هذه الرحلة التحويلية، وضمان استخدامهم بشكل أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي."
هذا وتقوم سيسكو بتسخير قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها وخدماتها، وهي تقود الابتكار في مجال البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي. وفي سياق مواصلتها تنفيذ استراتيجيتها لتطبيق ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم بتحقيق النتائج المرجوة للعملاء، أعلنت سيسكو خلال فعالية سيسكو لايف أمستردام عن مجموعة خطوات هي:
• سيسكو وإنفيديا "NVIDIA" تساعدان المؤسسات على نشر بنية تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي وإدارتها بسرعة وسهولة. أعلنت الشركتان عن خطط لتقديم حلول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، تتميز بسهولة النشر والإدارة، مما يتيح قوة الحوسبة الهائلة التي تحتاجها المؤسسات للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.
• وحدة سيسكو لاستخبارات الهوية (Cisco Identity Intelligence) تعمل على التصدي للتهديدات السيبرانية الأكثر استمراراً. هناك ابتكار متواصل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن سحابة سيسكو للأمن السيبراني، وذلك لتقديم منصة أمان موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتغطي مجالات مختلفة. ويتضمن ذلك تحليلات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لوحدة سيسكو لاستخبارات الهوية، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من سيسكو للأمن، الذي تم الكشف عنه مؤخراً والذي يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز قدرات الأدوات وأتمتة المهام المعقدة.
• كشفت شركة سيسكو عن ابتكارات جديدة في منصة سيسكو لإمكانية المراقبة (Cisco Observability). لتمكين العملاء عبر إنتاجية محسنة بالإضافة إلى قدرة رؤية أفضل ورؤى وإجراءات أفضل، توفر منصة Cisco Observability Platform الآن واجهة لغة طبيعية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مبسط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق Cisco AIOps الجديد على تبسيط مراقبة صحة الأعمال في الوقت الفعلي ويقلل بشكل كبير من الضوضاء الناتجة عن الأحداث والتنبيهات لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على إنتاجية فرق العمليات وسرعة استجابتها.
• أعلنت شركة سيسكو عن أول منتج لها يتم تقديمه وفق مبدأ "برمجيات كخدمة" والذي يتيح عمليات نشر موثوقة للذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات. يوفر منتج Motific، الذي تم الإعلان عنه خلال فعالية سيسكو لايف أمستردام، رؤية مركزية عبر رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكملها، وهو يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن المركزية من تقديم قدرات ذكاء اصطناعي توليدي موثوقة وبسرعة عبر مؤسساتهم، مع التحكم في البيانات الحساسة والأمن والتكلفة.
• سيسكو تعمل على تسريع تبني العملاء للذكاء الاصطناعي من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لحالة الاستخدام المناسبة. كشفت الشركة عن تقنيات جديدة لمساعدة الشركات على تطوير البنية التحتية المناسبة وتحسينها لدعم الذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك نظام سيسكو X-Series Direct الجديد، المصمم للبيئات التي يحتاج فيها العملاء إلى الاتصال وقوة الحوسبة الطرفية لدعم المزيد من التطبيقات ببنية تحتية أقل، والعرض الموسع للتصميمات المتقاربة والمتقاربة للغاية والتي تعتمد على حلول مصادقة (Cisco Validated Solutions) ومخطط الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لشبكات مراكز البيانات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.
• شركة Webex من سيسكو تعلن عن توفر ميزات ذكاء اصطناعي مرتقبة. تعزيزاً لالتزام Webex من سيسكو المستمر بتوفير إمكانات قوية تمكن الأشخاص من تقديم أفضل أداء ممكن في أعمالهم، أعلنت الشركة عن توفر ميزات مساعد سيسكو للذكاء الاصطناعي عبر محفظة منتجات Webex Suite ومركز الاتصال، بشكل عام وبشكل تجريبي، بما في ذلك ميزات Meeting وVidcast Summaries، وتغيير نغمة الرسائل، وترجمة الرسائل واكتشاف إرهاق الوكيل وملخصات المحادثة.
جدير بالذكر أن سيسكو تساعد العملاء من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتنوعة والمتكاملة بشكل مسؤول عبر مجموعة حلولها ومنتجاتها، على تأمين تقنياتهم وبياناتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة التكاليف وتحقيق نتائج جديرة بالثقة للذكاء الاصطناعي.
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