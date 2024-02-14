احتفل بعيد الحب بطابع من التميّز والاختلاف: باقة زهور تلهم الإبداع وتحفّز الابتكار

(MENAFN
- Golin Mena) دبي، دولة الإمارات العربية الم تحدة، 9 فبراير 2024: مع قرب حلول ذكرى عيد الحب، تدعو مجموعةLEGO الأشخاص البالغين، حيثما يتواجدون، إلى استكشاف مفهوم جديد لعُرف هدايا الزهور التقليدية. فبدلاً من تقديم بوكيه الزهور الذي سرعان ما يتلاشى رونقه الجمالي تدريجياً وتذبل وروده مع مرور الوقت، لماذا لا تفاجئ أحباءك بمنتجنا المبتكر –باقة من الزهور المصممة ليس فقط لنيل الإعجاب، بل لتحفيز الإبداع أيضاً؟ ابق زهورك نضرة ونابضة بالحياة إلى الأبد! إن تنسيقات الأزهار الفريدة لدينا، لا تُبهر العيون فقط بتشكيلاتها الاخاذة وحسب، بل تُعد بمثابة أداة للاسترخاء، ومصدراً للإلهام وكقطعة من ديكور المنزل الأخاذ. تم تصميم كل باقة بدقة عالية لغرض التركيب والبناء، مما يتيح لمستلمي الهدية المشاركة في نشاط ممتع يحفز الإبداع ويعزز الاسترخاء وغيرها المزيد.
وفقاً لنتائج استطلاع لمجموعة LEGO بعنوان "العب جيداً" تم إجراؤه في عام 2022 وشمل الأشخاص البالغين* وشارك فيه أكثر من 33,400 شخص بالغ من 33 دولة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، أفاد معظم المستطلعين بأن اللعب له تأثير إيجابي على رفاهيتهم ويساعدهم على الاسترخاء، وبأنهم قد لمسوا كذلك جملة من الفوائد الأخرى، مثل حل المشكلات، حيث أقر 79% من البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اللعب يحسن وظائف المخ مثل الذاكرة والتركيز، فيما أجمع 77% من الأشخاص البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اللعب يُحسّن الصحة العقلية.
يقول كريستيان إيمهوف، المدير العام لشركة LEGO الشرق الأوسط وأفريقيا، "نحن نرى بأن الهدايا الأمثل هي تلك التي تخلق ذكريات دائمة ولحظات من الفرح لدى مقتنيها." وأضاف بالقول، "توفر مجموعات الزهور المبتكرة لدينا تجربة فريدة من نوعها، حيث أنها تتيح للأفراد التعبير عن مشاعرهم تجاه أحبائهم، بالإضافة إلى أنها تجعلهم يشعرون بالاسترخاء وقضاء وقت ممتع في النشاط العملي. وبالتالي، فإننا نرحب بالجميع للمشاركة في هذه المبادرة الإبداعية."
سواء كنت تحتفل بصحبة شخص مهم آخر، أو صديق، أو أحد أفراد العائلة، فإن مجموعات زهور LEGO الرائعة لدينا تضع في متناولك البديل الأمثل للهدايا التقليدية. تخيل مشاعر الفرح التي ترتسم على وجه من تحب عندما يفتحون باقة الزهور ويدركون بأنهم لديهم الفرصة لبناء وتصميم تحفة الأزهار الخاصة بهم. وهذا ما يجعلها أكثر من مجرد هدية عادية، إنها في الواقع تجربة، ورحلة إبداع، ولحظات من التقارب نفخر ونعتز بها.
في عيد الحب المقبل، دعونا نطرح مفهوماً جديداً لعُرف التهادي. دعونا نلهم بعضنا البعض لطرح أفكار مبتكرة وغير مسبوقة، ولنحتفي معاً بروح الإبداع والإلهام. انضم إلينا للاحتفال بالحب والإبداع والعلاقات الهادفة مع مجموعات زهور LEGO الفريدة.
وفي حال لم تحالفك الظروف بان تحتفل بهذه المناسبة لأي سبب كان، فيمكنك استدراك ذلك بتقديم هذه المجموعات الرائعة لأحبائك في عيد ميلادهم أو في مناسبة خاصة أخرى.
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*نبذة عن تقرير "إلعب جيداً" من LEGO
استندت النتائج والبيانات المتضمنة في تقرير "إلعب جيداً" من LEGO إلى استطلاع مدته 15 دقيقة عبر الإنترنت للأشخاص البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ويمثلون أكثر من 33 سوقاً، والذي أجري خلال الفترة ما بين فبراير ومارس 2022. وتم أخذ نطاقات العمر والجنس في الاعتبار. وبوجه عام، تلقى الاستطلاع ردوداً من أكثر من 33،400 شخص بالغ.
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