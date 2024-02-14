تتويج الفائزين ببطولة "كأس شكرًا " 2024 التي تنظمها بمؤسسة قطر

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 13 فبراير 2024: نظّمت مؤسسة قطر نهائيات نسخة عام 2024 من بطولة "كأس شكرًا"، وهو حدث رياضي سنوي تنظمهّ إدارة رفاه العمّال بمؤسسة قطر بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية والأنشطة في المؤسسة.
تهدف بطولة "كأس شكرًا" التي أقيمت نسختها الأولى عام 2017 إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة بين القوى العاملة وحثّهم على اتباع أنماط حياة صحية. وقد شهدت البطولة مشاركة العمّال في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة قطر في منافسات رياضية مختلفة مثل كرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت وكرة القدم والجري لمسافة 3 كيلومترات.
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