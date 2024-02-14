نهاية الرحلة: طراز 2024 الأخير من سيارة رام 1500 TRX بمحرك HEMI® V8

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2024: تحتفل شركة رام بسيارة 1500 TRX المزود بمحرك HEMI® V8 Supercharged سعة 6,2 لتر -الذي صنع تاريخ العلامة التجارية من خلال نسخة حصرية تم إنتاجها لعشاقها. وتوقف إنتاج هذا الطراز بنهاية عام 2023، واحتفاءً بتاريخ هذه السيارة كما يليق بأسلوب رام المثالي، قررت الشركة إنتاج نسخة حصرية كطراز للعام 2024، وهي سيارة رام 1500 TRX فاينل إيدشن.
سيتم إنتاج 4,000 سيارة فقط على مستوى العالم، مع تخصيص 340 منها للشرق الأوسط، وتستهدف هذه النسخة الأخيرة عشاق السيارات الفائقة، حيث تولد السيارة الجديدة قوة تبلغ 702 حصان مع 650 رطل-قدم من عزم الدوران بفضل كفاءة المحرك HEMI® V8 Supercharged سعة 6,2 لتر، ما يجعلها تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة.
وقال ستيوارت لوري، رئيس العلامات التجارية كرايسلر ودودج ورام للشاحنات في ستيلانتس الشرق الأوسط: "تحتفل النسخة الأخيرة من سيارة رام 1500 TRX بسيارة رائدة حقيقية في عالم الشاحنات على الطرق الوعرة، حيث تمثل نهاية حقبة من التميز في قطاع السيارات. ويسرنا أن نقدم لعشاق المغامرات في الشرق الأوسط فرصة امتلاك جزء من هذا التاريخ الرائع وإشباع روح المغامرة في كل رحلة".
من جانبه، قال تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي لعلامة رام التجارية: "يحتفي هذا الطراز بسيارة رائدة في فئة شاحنات الطرق الوعرة. فعندما ظهرت سيارة 1500 TRX 2021 للمرة الأولى في عام 2020، أدت إلى تحول كبير في أداء فئتها، حيث رسخت مكانة علامة "رام تراك" (Ram Truck) الرائدة في فئة شاحنات الطرق الوعرة في أمريكا الشمالية. ونسعى اليوم لجعلها سيارة أسطورية بطرح هذه النسخة المخصصة والحصرية".
سيارة رام 1500 TRX فاينل إيدشن Supercharged V8 للعام 2024
توفر سيارة رام 1500 TRX فاينل إيدشن Supercharged V8 للعام 2024 لعشاق الشاحنات فائقة الأداء فرصة أخيرة لامتلاك سيارة رائدة في تاريخ هذه الفئة. تجمع هذه السيارة الفريدة بين التقنيات المتطورة والأداء الفائق والتصميم الخارجي الأنيق، وتوفر خيارات تخصيص أكثر من أي وقت مضى، بدءاً من التصميم الخارجي. وتتوفر السيارة بثمانية ألوان للطلاء، بما في ذلك ثلاثة ألوان جديدة وفريدة من نوعها، هي أحمر دلمونيكو “Delmonico Red” وأزرق نايت إيدج “Night Edge Blue” وهارفست صن رايز “Harvest Sunrise”. كما تتضمن تجهيزات حصرية للغاية منها عجلات من التيتانيوم اللامع بتقنية bead-lock مع شعار 6.2-liter بنفس اللون على غطاء المحرك. أما بالنسبة لمقصورة السيارة فتتميز بدرزات باتينا على لوحة القيادة والمقاعد مع شعار "TRX" على مسند الظهر، وشاشة عرض مخصصة ولمسات 4x4 من ألياف الكربون غير اللامعة على لوحة العدادات والأبواب والكونسول وعجلة القيادة. كما تتوفر العديد من التجهيزات فائقة الجودة المصممة خصيصاً لهذا الطراز: رقم السيارة ضمن الإصدار المحدود على الكونسول الوسطي، وشعار TRX على لوحة التجهيزات أمام الراكب الأمامي باللون التيتانيوم اللامع إضافة إلى لمسات من جلد Triaxle المزغب على لوحات الأبواب.
وتجمع هذه السيارة الجديدة بين اللمسات الجمالية الحصرية والقوة الفائقة، وذلك بفضل محرك HEMI® V8 Supercharged سعة 6,2 لتر الذي أثبت كفاءته وموثوقيته. ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 702 حصاناً و650 رطل-قدم من عزم الدوران، مما يوفر سرعة قصوى تبلغ 118 ميل/ساعة أيضاً لفترات طويلة من القيادة دون أي انخفاض في الأداء. ويقترن هذا المحرك بناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite ذي عزم الدوران العالي مع ثماني سرعات، ما يساعد سيارة TRX على تقديم أعلى مستويات الأداء، حيث تتسارع السيارة من السكون إلى 60 ميل/ساعة في 4,5 ثانية فقط، وتقطع مسافة ربع ميل في 12,9 ثانية بسرعة 108 ميل/ساعة.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التجهيزات الأساسية نظام الصوت Harman Kardon الفاخر المكون من 19 مكبراً صوتياً، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية، ومقاعد للسائق والراكب الأمامي قابلة للتعديل بـ 8 وضعيات. وفيما يتعلق بالسلامة، تُجهز سيارة 2024 بنظام تثبيت السرعة المتكيف، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء مع مكابح الطوارئ، ونظام مراقبة التقاطعات، ونظام ParkSense للمساعدة في ركن السيارة الأمامي والخلفي مع وظيفة إيقاف السيارة.
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