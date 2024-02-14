جامعة الإمارات تُنظّم فعالية "الابتكار في تحقيق التوازن بين بيئة العمل والمنزل "

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّم مركز السياسة العامة والقيادة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2024، محاضرة حول "الابتكار في تحقيق التوازن بين بيئة العمل والمنزل"، في خطوة تهدف إلى إثراء النقاش حول أهمية الموازنة بين المتطلبات المهنية والأسرية في عصرنا الحالي.
وقدّم الدكتور محمد الجناحي، أستاذ مساعد في قسم الحكومة والمجتمع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، محاضرة تناولت جوانب متعددة تخص الموازنة بين العمل والحياة الأسرية، موضحاً التعريفات، والأسس، والتحديات، والتأثيرات المترتبة على هذه الموازنة وقال: " إن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد التوازن المثالي بين مسؤوليات العمل والالتزامات الأسرية، لا سيما وأن تحقيق هذا التوازن ليس مستحيلاً، بل يمكن تحقيقه بفضل التقدم التكنولوجي الحديث واستخدام التطبيقات الذكية التي تُسهّل عملية الإدارة والتنظيم."
وخلال المحاضرة، تمّ التأكيد على أهمية التقنيات الحديثة في تسهيل عملية الموازنة بين المجالين، حيث توفّر أدوات عملية تساعد الأفراد على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم، وتعزيز الإنتاجية مع الحفاظ على جودة الحياة الأسرية، حيث تُعدّ هذه الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية الابتكار في مجال الموازنة بين العمل والحياة الخاصة، وتشجيع النقاش البنّاء حول سُبل تحقيق هذا التوازن بفعالية في ظلِّ التحديات المعاصرة.
وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من المهتمين بموضوع التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
MENAFN14022024007464016105ID1107849963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.