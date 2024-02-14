أسعار النفط ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وتكهنات التخفيضات في الفائدة

(MENAFN
) زادت أسعار النفط خلال التسوية يوم الثلاثاء الموافق 13 شباط، بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، ولكن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر فترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة قيدت المكاسب.
كما ارتفعت عقود النفط الخام برنت بمقدار 77 سنتًا، أو 0.94 بالمئة، لتسوية عند 82.77 دولار للبرميل. وزادت أسعار النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتًا، أو 1.24 بالمئة، لتصل إلى 77.87 دولارًا للبرميل عند التسوية, وظلت أسعار النفط مستقرة تقريبًا في التداول يوم الاثنين الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة ستة بالمئة خلال الأسبوع الماضي بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.
كذلك ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة رفضت مقترحًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط المستقبلية في ظل التوترات المتصاعدة, وانتهت جهود التفاوض لإقامة هدنة في غزة بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر دون تحقيق تقدم يوم الثلاثاء, وهناك مطالبات متزايدة لإسرائيل بالتراجع عن هجوم مخطط على رفح، حيث يقيم أكثر من مليون نازح.
في حين زادت جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن الدولية التي تتعامل مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر، وفي إشارة إلى ضيق الإمدادات، بلغت العلاوة على النفط الخام الأمريكي الغربي للشهر السابع والشهر الثالث عشر أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر, ووبلغت العلاوة على برنت للشهر الأقرب إلى التسوية أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين.
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