Wednesday, 14 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا : إصابة امرأة جراء هجوم أوكراني على بيلغورود

2/14/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود، بأن امرأة أصيبت بجروح خلال هجوم شنته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا الليلة الماضية.
وكتب غلادكوف عبر شبكة "فكونتاكتي" صباح اليوم الأربعاء: "خلال الليل، تم الإعلان عن تهديد صاروخي في مدينة بيلغورود ومنطقتي بيلغورود وفالويكي، حيث تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي".


وأضاف الحاكم أن امرأة في منطقة فالويكي تعرضت لإصابة وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي، حيث تتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.


وأمس الثلاثاء قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.

روسيا اليوم


MENAFN14022024000208011052ID1107849912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث