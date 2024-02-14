روسيا : إصابة امرأة جراء هجوم أوكراني على بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود، بأن امرأة أصيبت بجروح خلال هجوم شنته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا الليلة الماضية.
وكتب غلادكوف عبر شبكة "فكونتاكتي" صباح اليوم الأربعاء: "خلال الليل، تم الإعلان عن تهديد صاروخي في مدينة بيلغورود ومنطقتي بيلغورود وفالويكي، حيث تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي".
وأضاف الحاكم أن امرأة في منطقة فالويكي تعرضت لإصابة وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي، حيث تتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.
وأمس الثلاثاء قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.
روسيا اليوم
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