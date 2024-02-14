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سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

2/14/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي.
ودعت المديرية جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول.


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