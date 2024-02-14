سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو
التاريخ
2/14/2024 3:11:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي.
ودعت المديرية جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول.
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