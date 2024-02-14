شاهد انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل بمنجم ذهب في تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.
وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.
وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.
روسيا اليوم
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