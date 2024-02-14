شاهد انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل بمنجم ذهب في تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.

وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.

روسيا اليوم