هام من السير للسائقين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير المركزية، مستخدمي الطريق، إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.
وأكدت الإدارة، إنه نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي على ضرورة التأني عند القيادة، لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار، وقد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة.
ولفتت إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
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