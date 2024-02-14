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هام من السير للسائقين

2/14/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير المركزية، مستخدمي الطريق، إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.
وأكدت الإدارة، إنه نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي على ضرورة التأني عند القيادة، لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار، وقد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة.
ولفتت إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.













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