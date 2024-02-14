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الاحتلال يعتقل فتاة من أريحا

2/14/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.


وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لــ"وفـا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة يسرى خليل محمد أبو علفة (30 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويها، وتفتيشه.


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