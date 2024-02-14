الاحتلال يعتقل فتاة من أريحا

الاحتلال يعتقل فتاة من أريحا
التاريخ
2/14/2024 3:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لــ"وفـا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة يسرى خليل محمد أبو علفة (30 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويها، وتفتيشه.
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