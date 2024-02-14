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فستان من الذهب بمناسبة عيد الحب في الكويت يتصدر الترند - فيديو

2/14/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شغل فستان مصنوع من الذهب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضه صاحبه وهو صائغ كويتي، للبيع بمناسبة عيد الحب، الذي يصادف في الـ 14 من شباط الحالي.

واستعرض الصائغ ويدعى أبو يوسف الفستان، داعيا العشاق إلى شرائه وتقديمه هدية في "الفالنتاين"، مشيرا إلى أن سعره يبلغ 48 ألف دينار كويتي، بما يعادل (155 ألف دولار) تقريبا.
وكشف الصائغ الكويتي أن الفستان مصنوع من ذهب عيار 21، وستكون "العلبة والورد والتغليف مجانًا" بمناسبة يوم الحب.

لبنان 24

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