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تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

2/14/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت دائرة الجمارك الأردنية، تحذيراتها لمتلقي خدماتها وجميع المواطنين من الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من تطبيقات الرسائل أو غيرها من البرامج الإلكترونية، والتي تستهدف سرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني عند الدخول إليها.
ودعت الدائرة المواطنين إلى ضرورة التأكّد من صحة هذه الروابط ومعلوماتها ومصدرها لوجود الكثير من الروابط والرسائل الوهمية ومنتحلي الشخصيات الوظيفية لإيهام المستقبل بأنها صادرة عن دائرة الجمارك.
وأهابت دائرة الجمارك الأردنية جميع المواطنين بعدم الدخول لمثل تلك الروابط أو التعامل بها والانقياد لتلك الشخصيات الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية، وأن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدائرة مبينة على موقعها الرسمي ولا تتطلب مثل هذه المعلومات.













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