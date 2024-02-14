Wednesday, 14 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

2/14/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الحكومة وضمن خططها في عملية التحول الرقمي تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات.


وقال الهناندة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي " ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية) والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، إنه لا بد من ضرورة تركيز الجهود على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان ملائمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم.


وأكد على ضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات و الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.


وأشار الهناندة إلى أن الأردن قد حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل oxford insights حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والتي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة الى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

MENAFN14022024000208011052ID1107849900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث