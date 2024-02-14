الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الحكومة وضمن خططها في عملية التحول الرقمي تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات.



وقال الهناندة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي " ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية) والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، إنه لا بد من ضرورة تركيز الجهود على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان ملائمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم.



وأكد على ضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات و الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.



وأشار الهناندة إلى أن الأردن قد حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل oxford insights حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والتي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة الى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي.