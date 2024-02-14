2024 سنة كبيسة وشباط الحالي 29 يوماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد إن السنة الحالية 2024 سنة كبيسة حيث سيكون عدد أيام شهر شباط الحالي 29 يوما والذي يصادف يوم خميس وليس 28 حسب السنوات السابقة.



وأضاف مجاهد أن سبب زيادة اليوم يكون كل أربع سنوات وهو فارق ربع اليوم في كل سنة، حيث أن عدد أيام السنة الميلادية هو 365 يوما وربع اليوم، ويتراكم ربع اليوم كل أربع سنوات لذلك يصبح الفارق يوم كامل والذي يضاف إلى شهر شباط فيصبح عدد أيام شهر شباط 29 يوما.



وأشار إلى أنه من يولد يوم 29 الشهر الحالي فإنه سوف يحتفل في عيد ميلاده مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنة، متوافقا مع السنة الكبيسة حيث ان شهر شباط لا يصل عدد أيامه الى 29 يوما سوى مرة واحدة كل أربع سنوات.

