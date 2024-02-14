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8 إصابات بحوادث مرورية مختلفة والسير تدعو السائقين للحذر

2/14/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدد من حوادث سير نتج عنها إصابة 8 أشخاص في الأردن، وذلك خلال الساعات الاولى من صباح اليوم والساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية عامر بني نصر لإذاعة الأمن العام، أنه في السابعة من صباح الاربعاء، وقع حادث تدهور مركبة على طريق إربد المفرق، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وإصابة آخر على شارع الأردن.
وأضاف أنه وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الأغوار الجنوبية تحديدا منطقة الصافي باتجاه العاصمة عمان أمس الثلاثاء، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني أسعفت المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وأشار الى أنه وقع حادث تصادم أيضا على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة بالغة جرى نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي، مبينا أن المركبة استقرت فوق الجزيرة الوسطية.
ومن جهته، أكد النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير في مديرية الأمن العام، ضرورة القيادة بحذر والابتعاد عن القيادة الخطرة، وعدم الانشغال بالهاتف وترك مسافة أمان بين المركبة والأخرى، في ظل الأجواء الممطرة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

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