8 إصابات بحوادث مرورية مختلفة والسير تدعو السائقين للحذر

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدد من حوادث سير نتج عنها إصابة 8 أشخاص في الأردن، وذلك خلال الساعات الاولى من صباح اليوم والساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية عامر بني نصر لإذاعة الأمن العام، أنه في السابعة من صباح الاربعاء، وقع حادث تدهور مركبة على طريق إربد المفرق، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وإصابة آخر على شارع الأردن.
وأضاف أنه وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الأغوار الجنوبية تحديدا منطقة الصافي باتجاه العاصمة عمان أمس الثلاثاء، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني أسعفت المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وأشار الى أنه وقع حادث تصادم أيضا على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة بالغة جرى نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي، مبينا أن المركبة استقرت فوق الجزيرة الوسطية.
ومن جهته، أكد النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير في مديرية الأمن العام، ضرورة القيادة بحذر والابتعاد عن القيادة الخطرة، وعدم الانشغال بالهاتف وترك مسافة أمان بين المركبة والأخرى، في ظل الأجواء الممطرة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.
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