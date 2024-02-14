أسعار الذهب تنخفض دون ألفي دولار عد ارتفاع التضخم في أمريكا وتقليل توقعات خفض الفائدة

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 13 شباط، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت دون مستوى 2000 دولار للأونصة لأول مرة منذ شهرين, وتم تفجير هذا الاتجاه الهابط بواسطة قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع، مما قلل من توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بنك الاحتياطي الفيدرالي في البلاد.
كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1993.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:56 بتوقيت غرينتش في عمليات البيع الفورية, مما يشكل أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر, وبالمثل، شهدت عقود الذهب الأمريكية أيضًا انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة, وصولًا إلى 2007.2 دولار للأونصة.
كذلك ساهم الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يناير، الذي تسببت فيه بشكل رئيسي زيادة تكاليف الإسكان والرعاية الصحية، في تقليل الضغط السلبي على أسعار الذهب, وهذه البيئة التضخمية دفعت المستثمرين إلى إعادة التقييم لتوقعاتهم بشأن موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الفيدرالي، مما أدى إلى تحول بعيدا عن توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وكان الانخفاض في أسعار الذهب متأصلاً أيضًا في المعادن الثمينة الأخرى, وانخفض البلاتين بنسبة 1.9 بالمئة إلى 871.99 دولار للأونصة، في حين شهد البالاديوم انخفاضًا أكبر بنسبة 4.1 بالمئة ووصل إلى 855.59 دولار للأونصة, وشهدت أسعار الفضة أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة إلى 22.05 دولار للأونصة.
في حين يؤكد الانخفاض العام في أسعار المعادن الثمينة حساسية السوق تجاه إشارات التضخم وتأثيراتها المحتملة على قرارات البنك المركزي, وبينما يحلل المستثمرون البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك الإحصاءات التضخمية، فإنهم يواصلون تعديل استراتيجياتهم وتوقعاتهم، ويجتازون الديناميات السوقية المتغيرة والتوقعات بشأن السياسة النقدية.
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