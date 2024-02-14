استطلاع: زخم غانتس يتراجع ونتنياهو يكتسب المزيد من الدعم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكتسب ببطء المزيد من الدعم الذي فقده منذ 7 أكتوبر، بينما بدأ الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، يفقد الزخم.

وأظهر استطلاع القناة 14 الإسرائيلية، الذي أجرته مؤسسة Direct Polls، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فسيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا، وسيحصل الاتحاد الوطني بزعامة غانتس على 26 مقعدا.

ووفقا لهذا الاستطلاع، سيحصل ائتلاف نتنياهو على 59 مقعدا، أي أقل بمقعدين فقط من العدد الحالي البالغ 61 مقعدا، مبينا أن نتنياهو هو المرشح المفضل لرئاسة الوزراء في منافسة مع غانتس، حيث يدعم 47% من إجمالي العينة نتنياهو مقابل 34% لغانتس.

وفي منافسة مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، يحصل نتنياهو على 49%، ولابيد على 28%.

أما في استطلاع صحيفة "معاريف" فإن حزب الوحدة الوطنية، الذي شهد تراجعا بفترتين، حصل على 36 مقعدا فقط وفقا للاستطلاع، مما يمثل انخفاضا إجماليا بأربعة مقاعد خلال الأسبوعين الماضيين. كما واجه "الليكود" تراجعا، حيث خسر مقعدا واحدا وتراجع إلى 17 مقعدا.

وذكر أن التغييرات في تصور مدى ملاءمة رئيس الوزراء كانت ضئيلة. وحصل غانتس على دعم بنسبة 48% (مقارنة بـ 49% في الاستطلاع السابق)، بينما احتفظ نتنياهو بـ 32%.