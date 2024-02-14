Wednesday, 14 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع: زخم غانتس يتراجع ونتنياهو يكتسب المزيد من الدعم

2/14/2024 3:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكتسب ببطء المزيد من الدعم الذي فقده منذ 7 أكتوبر، بينما بدأ الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، يفقد الزخم.

وأظهر استطلاع القناة 14 الإسرائيلية، الذي أجرته مؤسسة Direct Polls، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فسيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا، وسيحصل الاتحاد الوطني بزعامة غانتس على 26 مقعدا.

ووفقا لهذا الاستطلاع، سيحصل ائتلاف نتنياهو على 59 مقعدا، أي أقل بمقعدين فقط من العدد الحالي البالغ 61 مقعدا، مبينا أن نتنياهو هو المرشح المفضل لرئاسة الوزراء في منافسة مع غانتس، حيث يدعم 47% من إجمالي العينة نتنياهو مقابل 34% لغانتس.

وفي منافسة مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، يحصل نتنياهو على 49%، ولابيد على 28%.

أما في استطلاع صحيفة "معاريف" فإن حزب الوحدة الوطنية، الذي شهد تراجعا بفترتين، حصل على 36 مقعدا فقط وفقا للاستطلاع، مما يمثل انخفاضا إجماليا بأربعة مقاعد خلال الأسبوعين الماضيين. كما واجه "الليكود" تراجعا، حيث خسر مقعدا واحدا وتراجع إلى 17 مقعدا.

وذكر أن التغييرات في تصور مدى ملاءمة رئيس الوزراء كانت ضئيلة. وحصل غانتس على دعم بنسبة 48% (مقارنة بـ 49% في الاستطلاع السابق)، بينما احتفظ نتنياهو بـ 32%.

MENAFN14022024000205011050ID1107849896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث