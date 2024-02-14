الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN- اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشرع في خفض أسعار الفائدة.

وتجاوز الدولار مستوى 150 ينا للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما دفع ماساتو كاندا كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين“السريعة” و”شديدة الخطورة”.

ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت خلال الليل قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف الشهر عند 4.332 بالمئة اليوم الأربعاء.

وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.

(رويترز)



